Vali Bektaş, jandarman teşkilatının 180. yılını kutladı

Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, Jandarma teşkilatının 180. Kuruluş yıldönümünü kutladı.

Vali Bektaş, kutlama mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Jandarma Teşkilatımız, yurdumuzun her köşesinde ülkemizin huzuru ile can ve mal güvenliğini temin etmek için üstün görev anlayışıyla, mesai mefhumu gözetmeksizin fedakarca görev yapmaktadır. Milletimizin güven kaynağı ve halkımızla iç içe olan Jandarma teşkilatımız, ülkemizin bölünmez bütünlüğünün korunması , temel hak ve özgürlüklerin korunup kollanması, asayiş, huzur ve güven ortamının tesis edilmesi, kamu düzenini sağlayan yasaların titizlikle uygulanması, suçu önleyici tedbirlerin alınması, suç işleyenlerin adalete teslim edilmesi gibi görevleri, hukukun temel esasları çerçevesinde büyük birözveri ve hoşgörü anlayışıyla başarıyla yürütmektedir. Bu duygu ve düşüncelerle, gücünü yasalar ve aziz halkımızdan alan Jandarma Teşkilatımızın 180 inci kuruluş yıldönümünü en içten duygularımla kutluyorum. Bu anlamlı , bir o kadar da önemli görevlerini yürütürken, hayatlarını kaybeden aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi de minnetle anıyor, halen görevde olan teşkilat mensuplarımıza aileleriyle birlikte sağlıklı, huzurlu, mutlu bir yaşam , görevlerinde başarılar diliyorum.”