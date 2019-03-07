0553 313 94 23

Vali Baruş’tan patlamada yaralanan vatandaşa ziyaret

Malatya Valisi Aydın Baruş, Yeşilyurt’da bulunan bir apartmanın 3’üncü katında, gaz sıkışması nedeniyle meydana gelen patlamada yaralanan vatandaşı hastanede ziyaret etti.

07 Mart 2019 Perşembe 17:22
Vali Baruş’tan patlamada yaralanan vatandaşa ziyaret

Malatya Valisi Aydın Baruş, Yeşilyurt’da bulunan bir apartmanın 3’üncü katında, gaz sıkışması nedeniyle meydana gelen patlamada yaralanan vatandaşı hastanede ziyaret etti.


Turgut Özal Tıp Merkezi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne giden Vali Baruş’u burada Başhekim Prof. Dr. Ali Beytur ve Hastane Müdürü Ahmet Sönmez karşıladı.


Bir kişinin hayatını kaybettiği ve üç kişinin de yaralandığı patlama sonucu Turgut Özal Tıp Merkezi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde iki yaralının tedavileri yapılarak taburcu edildiği, halen tedavi görmekte olan Selda Koç’un durumu hakkında yetkililerden bilgi alan Vali Aydın Baruş, yaralıya geçmiş olsun dileklerini iletti.


Ziyarette Vali Aydın Baruş’a İl Emniyet Müdürü Dr. Ömer Urhal’da eşlik etti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 07 Mart 2019 Perşembe 17:22
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Boğaz'da panik! Kıyı Emniyeti harekete geçti
    1. Boğaz'da panik! Kıyı Emniyeti harekete..
    2. Baltalı cinayete 11 yıl hapis
    3. AFAD, Kahramanmaraş’ta 11 bin 850..
    4. Kadıköy belediyesi otopark ücretleri..
    5. Fidanlar ve kovanlar Yunusemre’den
    6. Muş'ta PKK operasyonu: 2'si muhtar..
    7. MHP Genel Başkan Yardımcısı Durmaz:..
    8. Tunceli’de "Minik 112 ve Yaşama Yol..
    9. Başkan Altay: “Mazlum milletleri..
    10. Bingöl’de çeşitli suçlardan yakalan 27..
    11. Aydemir’den Regaip Kandili Mesajı
    12. Kadınlar bir araya geldi
    13. Çorum’da çok sayıda silah ve mühimmat..
    14. İstanbul’da kan donduran cinayetlerde..
    15. Lise öğrencisini öldüren zanlılar..
    16. Osman Haymana Talas esnafıyla buluştu
    17. GAÜN öğrencilerinden "din ve sanat"..
    18. Atiker Konyaspor’da Beşiktaş..
    19. AK Parti Eyyübiye’de Türkiye rekorunu..
    20. Ödül, hediye, çekiliş hakkı kazandınız..
    21. Prof. Dr. Celal Erbay: Kadınlar..
    22. Bingöl’de "Kadın, Emek ve Adalet"..
    23. Serbest piyasada altın fiyatları
    24. "Güçlü Bursaspor iyi yönetimle olur"
    25. Diyarbakır’da kardeş kavgasında kan..
    26. Kuğulu Vadisinin örnek birproje..
    27. Başsavcılıktan Berna Laçin’in..
    28. SANKO Üniversitesi Karkamış’ta kariyer..
    29. Bafra’da HES toplantısı
    30. Okan Buruk: "Zorlu bir yarış bizi..
    Osman Kavala'nın telefonundan çıkan sözde harita...
    Osman Kavala'nın telefonundan çıkan sözde harita...
    Süleyman Soylu: 31 Mart'ta zayıf çıkarsak..
    Süleyman Soylu: 31 Mart'ta zayıf çıkarsak..
    CHP kalelerini kaybedebilir! Anket sonuçları açıklandı
    CHP kalelerini kaybedebilir! Anket sonuçları açıklandı
    Otomobil devi kararını verdi! Türkiye'de üretilecek
    Otomobil devi kararını verdi! Türkiye'de üretilecek
    Avrupa Birliği'nden flaş Türkiye açıklaması!
    Avrupa Birliği'nden flaş Türkiye açıklaması!

    Günün Karikatürü

    7 Mart 2019
    Çarkı kurmuşlar! Marksist marjinal gruplarla iş görüyorlar
    Çarkı kurmuşlar! Marksist marjinal gruplarla iş görüyorlar
    CHP'de kumpas skandalı! O mail ortaya çıktı
    CHP'de kumpas skandalı! O mail ortaya çıktı