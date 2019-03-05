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Vali Baruş’tan basın kuruluşlarına ziyaret

Malatya Valisi Aydın Baruş, kentteki gazeteciler cemiyetlerini ziyaret etti.

05 Mart 2019 Salı 18:07
Vali Baruş’tan basın kuruluşlarına ziyaret

Malatya Valisi Aydın Baruş, kentteki gazeteciler cemiyetlerini ziyaret etti. Baruş, yerel basının desteklenmesi gerektiğini ifade ederek, bu konuda üzerlerine düşeni yapacaklarını söyledi.


Vali Aydın Baruş, beraberinde Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Hali İbrahim Kılıç ile birlikte ilk olarak Malatya Gazeteciler Cemiyeti’ni ziyaret etti. Burada ilk olarak konuşan Cemiyet Başkan Vekili Ali Er, “Geçtiğimiz günlerde Basın İlan Kurumu (BİK) Malatya Şube Müdürü Nihat Abacı ile birlikte Sayın Valimizi ziyaret ederek, basının sorunlarını ilettik. Sağ olsunlar Valimiz bu konuda yardımcı oldular. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz” dedi.


Vali Baruş ise yerel basının kamuoyunun sağlıklı haber alması adına çok önemli olduğunu dile getirerek, “Malatya’da kamuoyunun doğru bir şekilde oluşması, vatandaşın gündeminin takip edilmesi, problem ve sorunların doğru zamanda müdahale edilerek çözülmesi bakımından yerel basınımızı çok önemli bir yardımcı olarak görüyoruz. Bu açıdan da gazetecilerimize yardımcı olmak, bizim için mutluluk verici. Bu çerçevede yerel basınımızın hayatiyetini sürdürmesi bakımında da kamu kurumlarının ihale ilanlarının kamu ihale mevzuatına uygun şekilde yerel basında yayınlanması gerekiyor. Bazen tabi bu ilanlarda kamu kurumlarının çok sayıda ihaleyi açık ihale kapsamı dışında yapması nedeniyle gerçekleşmediğini görüyoruz. Kamu ihale kanunun getirmiş olduğu kurallara uygun bir şekilde kurumlarımız hareket ederse ihaleleri bölmeden ve ilan usulü ile yaparlarsa hem şeffaflık sağlanır hem de buradan yerel basınımızın yaşamını sağlıklı bir şekilde devam ettirmesi açısında da ciddi bir katkı sağlanır. Bu açıdan dün imzaladığım bir talimat ile tüm kamu kurumlarına belediyelere bu husustaki üzerinde titizlikle durulması gereken noktaları hatırlattık. İnşallah bundan sonra yerel basınımız kamu ihale ilanlarında gerektiği layık olduğu payı alır diye düşünüyorum" şeklinde konuştu.


Vali Baruş daha sonra Malatya Gazeteciler ve Televizyoncular Cemiyetini ziyaret etti. Burada Başkan Fatih Avcı ve yönetimi ile görüşen Baruş, “Yerel basında çalışan arkadaşlarımızın birtakım zorluklar içerisinde görev yaptıklarını biliyoruz. Onlara yardımcı olmak için elimizden gelen her türlü çabayı gösteriyoruz. Çünkü yerel basınımızdan sağlıklı haber aldığımız takdirde bizler de kamu görevlerinin daha sağlıklı yürütüleceğine inanıyoruz. Bu anlamda katkı sunan tüm gazetecilerimize, tüm basın mensuplarımıza teşekkür ediyoruz, bizim görevlerimizde eksikliklerimizi görme imkanı sağladıkları için” ifadelerine yer verdi.


Başkan Avcı ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Valimize hem ziyareti için hem de kendisini geçtiğimiz günlerde ziyaret etmiş, yerel basının özellikle yazılı basının ayakta kalması için kamu kurum ve kuruluşları tarafından verilen gazetelerde yayınlanacak resmi ilanların takibi ve bu ilanların sayısının artırılması noktasında taleplerimizi iletmiştik. Sayın Valimiz konunun çok ciddi ve sıkı bir şekilde takipçisi oldu. İlgili kamu kurum ve kuruluşlara yazılar hazırlandı. En kısa zamanda bu yazılar gönderilecek. Dolayısıyla Malatya’da görev yapan bütün arkadaşlarımızın bu hakkının korunması noktasında Sayın Valimize çok teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 05 Mart 2019 Salı 18:07
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