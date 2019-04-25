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Vali Baruş, Kuran Kursu’nu ziyaret etti.

İstasyon Gençlik Merkezi Engelli Kur’an Kursunu ziyaret eden Vali Aydın Baruş, “Hiçbir Engel Kuran’ı öğrenmeye engel değildir” dedi.

25 Nisan 2019 Perşembe 14:40
Vali Baruş, Kuran Kursu’nu ziyaret etti.

İstasyon Gençlik Merkezi Engelli Kur’an Kursunu ziyaret eden Vali Aydın Baruş, “Hiçbir Engel Kuran’ı öğrenmeye engel değildir” dedi.


İşitme ve görme engellilere Kuran’ı Kerim ve temel dini bilgileri öğretmek için harekete geçen Malatya İl Müftülüğü, kursta görme ve işitme engellilere Kuran’ı Kerim öğretiyor. Kurs öğreticisi Sevim Çancı gözetiminde verilen derslerde engelli kursiyerler, Kuran’ı Kerim’deki Arapça harfleri Türkçe işaret diline çevirerek hem Kuran’ı hem de dini bilgileri öğreniyorlar.


Kursta engelleri nedeniyle pek çok dini bilgiden yoksun olan işitme ve görme engelliler, Kuran-ı Kerim ve dini bilgileri öğrenmenin mutluluğunu yaşıyorlar. Kursiyerler bu mutluluğu Vali Aydın Baruş ve eşi Nagihan Baruş’a öğrendikleri Kuran-ı Kerim ve duaları işaret diliyle okuyarak gösterdiler.


Kurs hocalarının beden diliyle tercümesi sonucu işitme engelli kursiyerlerle bir süre sohbet eden Vali Baruş, kursiyerlerin yaşadıkları sıkıntı ve zorluklarında çözümü için yetkililere talimat verdi.


Ziyarette görme engelli kursiyerlere Braille Alfabeli Kuran ve okuma kalemi hediye edildi. Vali Baruş ve eşi Nagihan Baruş’a İl Müftüsü Ümit Çimen ve eşi Şerife Çimen de ziyarette eşlik ettiler.

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Haber Tarihi: 25 Nisan 2019 Perşembe 14:40
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