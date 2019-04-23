Vali Baruş koltuğunu Nida Uvat’a devretti

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Malatya Valisi Aydın Baruş, koltuğunu Sadiye Ünsalan İlkokulu öğrencisi Nida Uvat’a devretti.

Vali Aydın Baruş, 23 Nisan dolayısıylaİl Milli Eğitimi Müdürü Ali Tatlı, Sadiye Ünsalan İlkokulu Müdürü Erhan Çolak, öğretmen Hacı Hüseyin Kılıç ve öğrenci Nida Uvat’ı kabul etti.

Vali Baruş, ziyarette koltuğunu öğrenci Nida Uvat’a devretti.

Burada konuşan Baruş, "Bugün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 99’uncu yıldönümü. Aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün de Türk ve dünya çocuklarına armağanı olan büyük bir gün. Bugünde öğrencilerimizi misafir etmekten ve valilik makamını onlara devretmekten büyük bir mutluluk duyuyorum. İnşallah bu kızımı ileridebu makamlara oturan ve milletimize, cumhuriyetimize hizmet eden çok önemli bir makam sahibi olur" dedi.

Vali Aydın Baruş’tan koltuğu devralan Nida Uvat ise, "Biraz heyecanlıydım ama oturunca heyecanımı yendim. Bence her çocuk için böyle bir şey yaşamak çok mutluluk verici" şeklinde konuştu.

Vali Baruş’un sorunlarını da cevaplayan Uvat, "Böyle bir görevde bulunmuş olsaydım eğitime katkıda bulunurdum. Malatya’nın ekonomisine katkı sağlardım. Kayısı ve işsizlik sorununu çözmeye çalışırdım. Çocuklar içinde ilkokullara akıllı tahta alırdım. Çünkü bazı çocukların akıllı tahtaya ihtiyacı var. Özellikle göz problemi olan çocuklar için. Birde dikkat eksikliği olan çocuklar için bir okul açardım ve ücretsiz yapardım" diye konuştu.

Nida Uvat daha sonra, Sağlık İl Müdürü ile İl Emniyet Müdürü’nü telefonla arayarak, çalışmaları hakkında bilgiler aldı.