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Vali Baruş: İhanet karşısında eşsiz bir kıyam sergilendi

15 Temmuz darbe kalkışmasının yıl dönümü etkinlikleri kapsamında şehit aileleri ve gaziler ile bir araya gelen Vali Aydın Baruş, "Bu millet ihanet karşısında eşsiz bir kıyam sergiledi.

14 Temmuz 2019 Pazar 23:49
Vali Baruş: İhanet karşısında eşsiz bir kıyam sergilendi

15 Temmuz darbe kalkışmasının yıl dönümü etkinlikleri kapsamında şehit aileleri ve gaziler ile bir araya gelen Vali Aydın Baruş, "Bu millet ihanet karşısında eşsiz bir kıyam sergiledi." dedi.


Malatya Valiliği tarafından bir otelde Şehit Aileleri, Gaziler ve Gazi Aileleri Buluşması programı düzenlendi.


Programa Malatya Valisi Aydın Baruş, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, MHP Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu, 2. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Hançeri Sayat, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Necmi İnce, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Rasim Bulut, şehit aileleri, gaziler ve gazi aileleri katıldı.


Programda bir konuşma yapan Vali Aydın Baruş, Türkiye’yi yurt içinde ve dışında bölmek isteyenlere karşı mücadele ettiklerini ifade ederek,"Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı Operasyonunda ve bugün Pençe Harekatında askerimizin, polisimizin göstermiş olduğu eşsiz mücadele ve kahramanlıklar gazilik ile şehadet ruhunun ne derece canlı yaşadığının göstergesidir. Bizi silahlı mücadele yoluyla alt edemeceğini anlayan düşmanlarımız bizi içimizden vurmayı her zaman düşünmüşlerdir. Bunu İstiklal Harbimizde ve terörle mücadelemizde yapmışlardır, başaramamışlardır." şeklinde konuştu.


Bundan 3 yıl önce 15 Temmuz 2016 günü şerefli Türk ordusunun üniformasını kendilerine maske yapan hainlerin milletin canına kast ettiklerini ifade eden Baruş, "15 Temmuz günü Milli iradeyi toptan yok etmek istediler. O karanlık gecede 251 şehit verdik. Bu millet ihanet karşısında eşsiz bir kıyam sergiledi. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısına kulak vererek, meydanlara döküldü. Ben o gece bu mücadeleyi sergileyen kardeşlerimi saygıyla selamlıyorum, bu millet onlara çok şey borçlu. Bu borcunu asla unutmamalı. Millet, şerefi, onuru, bağımsızlığı, ezanı, bayrağı ve vatanı için mücadele eden kahramanları asla unutamaz." diye konuştu.


Programda Vali Baruş ve diğer protokol üyeleri şehit aileleri ve gaziler ile yakından ilgilendi.

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Haber Tarihi: 14 Temmuz 2019 Pazar 23:49
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