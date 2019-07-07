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Vali Baruş Fotokamp’ta ok attı

Arapgir Belediyesi ile Malatya Fotoğraf ve Sinema Sanatı Derneği (MAFSAD) tarafından organize edilen 5.

07 Temmuz 2019 Pazar 10:09
Vali Baruş Fotokamp’ta ok attı

Arapgir Belediyesi ile Malatya Fotoğraf ve Sinema Sanatı Derneği (MAFSAD) tarafından organize edilen 5. Uluslararası Malatya Fotokampı’nı ziyaret eden Vali Aydın Baruş, kampta ok attı.


Vali Aydın Baruş ile Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu, 7 Temmuz Pazar günü sona erecek olan yaklaşık 2 bin çadırın kurulduğu, 30 bine yakın kişinin ziyaret ettiği Arapgir ilçesi Kayaarası Kanyonu’ndaki 5. Uluslararası Malatya Fotokampı’nı ziyaret etti. Arapgir Kaymakamı Mehmet Erdem, Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu, MAFSAD Başkanı İnan Orhan tarafından karşılanan Vali Baruş ile Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu, kamp alınını gezerek katılımcılar ile bir süre sohbet etti. Kayaarası Kanyonu’nda yıllardır bir kamelyada yaşayan ve yılın büyük bir bölümünü burada geçiren cümbüş ve klarnet ustası Ümit Aydın’ın klarnet çalıp türkü söylediği ziyarette Korkut Ata Geleneksel Okçuluk ve Spor Kulübü üyelerinin ok atarak yarış yaptığı alanı ziyaret eden Vali Baruş, burada sporcuların isteklerini kırmayarak ok attı. Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu ile MAFSAD Başkanı İnan Orhan’dan kamp hakkında bilgiler alan Vali Baruş, kamp alanında bir süre yürüyüş yaptıktan sonra kamptan ayrıldı.

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Haber Tarihi: 07 Temmuz 2019 Pazar 10:09
  1. fotoğraf
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