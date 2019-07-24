Vali Aykut Pekmez’in 24 Temmuz Basın Bayramı mesajı

Adıyaman Valisi Aykut Pekmez, 24 Temmuz Basın Bayramı ile ilgili mesaj yayımladı.

Vali Aykut Pekmez, çağdaş ve demokratik hayatın vazgeçilmez unsurlarından biri olan basının, toplumun bilgilendirilmesi, vatandaş ile devlet arasındaki iletişimin sağlanması, kamuoyu oluşturulması gibi önemli görev ve sorumlulukları üstlendiğini söyledi.

Vali Pekmez, yayımladığı mesajında, “Basında sansürün kaldırılışının 111. yıldönümünde, kamuoyunun haber alma ihtiyacını doğru ve tarafsız şekilde, kişisel hak ve özgürlükler ile hukuk kuralları çerçevesinde karşılayan tüm basın mensuplarının 24 Temmuz Basın Bayramını kutluyorum.

Adıyaman basınımızın halkın ortak sesini doğru ve ilkeli habercilik anlayışıyla dile getirip kamuoyunun beklentilerini yansıtmak suretiyle çalışmalarını sürdürmesi takdire şayandır. Bu anlamlı günde Adıyaman’ımızın sosyo-ekonomik ve kültürel yönden kalkınması için büyük bir özveri ile çalışmalarını sürdüren, doğru, eksiksiz ve yansız haber veren, özel hayata ve kişilik haklarına saygılı tüm basın mensuplarımıza çalışmalarında başarılar diliyorum.

Bu duygu ve düşüncelerle, çalışma arkadaşlarım olarak gördüğüm değerli basın çalışanlarının 24 Temmuz Basın Bayramını ve Basında Sansürün Kaldırılışının 111. yıldönümünü kutluyor, görevlerini yaparken yaşamlarını yitiren basın emekçilerini saygıyla anıyor, gece-gündüz demeden, günün her saatinde, mesai kavramı gözetmeksizin basın sektörüne emek veren, akıl ve alın teri akıtan tüm basın mensuplarımıza sevgi ve saygılarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı.