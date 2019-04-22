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Vali Aykut Pekmez’in 23 Nisan mesajı

Adıyaman Valisi Aykut Pekmez, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramıyla ilgili mesaj yayımladı.

22 Nisan 2019 Pazartesi 19:20
Vali Aykut Pekmez’in 23 Nisan mesajı

Adıyaman Valisi Aykut Pekmez, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramıyla ilgili mesaj yayımladı.


Vali Aykut Pekmez, milletimizin bağımsızlığının sembolü olan Türkiye Büyük Millet Meclisimizin açılışının 99. yıldönümü ile Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bugünü çocuklara bayram olarak armağan edişini bir kez daha büyük bir coşkuyla kutlamanın onurunu ve mutluluğunu yaşadığını kaydetti.


Vali Aykut Pekmez yayımladığı mesajında şu ifadelere yer verdi:


“Bu müstesna günün, ülkemiz, milletimiz ve çocuklarımız için hayırlara vesile olmasını diliyorum. İstiklal Harbimizin Başkomutanı, Cumhuriyetimizin banisi, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin ilk Başkanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile tüm şehit ve gazilerimizi rahmet ve minnetle yad ediyorum.


23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, coşkumuzu, sevincimizi dünya çocuklarıyla paylaştığımız, dostluk, kardeşlik ve barış mesajlarını çocuklar aracılığıyla bir kez daha yinelediğimiz özel bir bayramdır.Aziz milletimiz için tarihi bir önem taşıyan 23 Nisan, milli birlik ve beraberliğin en güzel örneği olan Kurtuluş Savaşı sonrasında, millet iradesinin vücut bulduğu ve Cumhuriyetimizin temellerinin atıldığı gün olup, aynı zamanda millet egemenliğini sonsuza kadar koruyacak olan çocuklara da armağan edilmiş dünyanın tek evrensel bayramıdır.


23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutlarken, en önemli servetimiz ve umut kaynağımız olan çocuklarımızın, kendine güvenen, çağın ruhunu anlayan, teknolojiye hâkim, girişimci, ufku ve vizyonu geniş, değerlerine bağlı, kültür ve medeniyetimizi daha ileri noktalara taşıyacak bireyler olarak yetişmesine büyük özen gösteriyoruz. İnanıyorum ki, geleceğin Türkiye’sini oluşturacak en kıymetli hazinemiz olan çocuklarımız kadim kültürümüzden, bağımsızlık mücadelemizden, demokrasinin değerlerinden güç alarak ülkemizi daha da ileri seviyelere götürecek ve cennet vatanımız, gelecekte güçlü, müreffeh ve lider ülke konumuna onların omuzlarında yükselecektir.


Her yıl dünya çocuklarının bir araya geldiği ve milli iradenin hakim olduğu bu anlamlı günde Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, İstiklal Savaşımızın tüm kahramanlarını, vatan uğruna hayatlarını feda eden aziz şehitlerimizi bir kez daha saygı ve rahmetle, gazilerimizi şükran ve minnetle anıyor, 23 Nisan Milli Egemenlik ve Çocuk Bayramının dünyanın bütün çocuklarına sağlık, mutluluk, huzur ve başarı getirmesini diliyorum.”

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Haber Tarihi: 22 Nisan 2019 Pazartesi 19:20
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