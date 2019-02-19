Vali Aykut Pekmez’den kurum çalışmalarını yerinde inceliyor

Adıyaman Valisi Aykut Pekmez, kurum ziyaretleri kapsamında, PTT Başmüdürlüğü, Telekom İl Müdürlüğü, SGK İl Müdürlüğü ile Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğünü ziyaret ederek yürütülen faaliyet ve çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Ziyaret programı kapsamında ilk olarak PTT Başmüdürlüğünü ziyaret ederek Başmüdür Remzi Fırat ve idari personel tarafından karşılanan Vali Aykut Pekmez, PTT teşkilatının Adıyaman’da yürütmüş olduğu posta dağıtım sistemi, kargo, kurye ve bankacılık hizmetleri ile vatandaşlara yönelik hizmetler ve yaptığı çalışmalar ile kurumun yapısı hakkında bilgi aldı.

PTT Başmüdürlüğü ziyaretinin ardından Vali Aykut Pekmez, PTT ile aynı bina içerisinde hizmet veren Telekom İl Müdürlüğünü ziyaret ederek kurumun vatandaşlara verdiği hizmetler, personel durumu, sabit telefon ve internet hizmetleri alt yapısı hakkında il müdüründen bilgi aldı.

Buradaki ziyaretin ardından SGK İl Müdürlüğüne geçen Vali Aykut Pekmez’i kurum girişinde SGK İl Müdürü Fuat Tekin ve kurum yöneticileri karşıladı.

Sohbet havasında geçen ziyarette Vali Aykut Pekmez, İl Müdürü Fuat Tekin’den kurumun personel durumu, Adıyaman genelindeki toplam SGK’lı çalışan sayısı, işyeri sayısı, sosyal güvenlik kapsamı dışında kalan nüfus, emekli sandığı, Bağ-Kur ve SSK’lı emekli sayıları ve benzeri konular hakkında bilgiler aldı.

Kurum ziyaretleri kapsamında son olarak Çalışma ve İşkurumu İl Müdürlüğünü ziyaret eden Vali Aykut Pekmez, Çalışma ve İşkurumu İl Müdürü Mehmet Emin Yücekaya’dan kuruma kayıtlı aktif işsiz sayıları, 2018 yılında İşkur’a kayıtlı işsizlerin istihdam durumları, iş ve meslek danışmanlığı, İşkur tarafından yürütülen hizmetler, aktif işgücü piyasası programları, işsizlik sigortası uygulaması ve İşkur tarafından 2018 yılında uygulanan ve 2019 yılında da yürütülecek olan TYP projeleri ile diğer faaliyetler hakkında bilgiler aldı.