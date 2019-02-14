0553 313 94 23

Vali Aykut Pekmez şehit ve gaziler derneği yönetimiyle bir araya geldi

Adıyaman Valisi Aykut Pekmez, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği ile Türkiye Muharip Gaziler Derneği Adıyaman Şubesine ziyarette bulundu.

14 Şubat 2019 Perşembe 18:41
Vali Aykut Pekmez şehit ve gaziler derneği yönetimiyle bir araya geldi

Adıyaman Valisi Aykut Pekmez, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği ile Türkiye Muharip Gaziler Derneği Adıyaman Şubesine ziyarette bulundu.


Şehit ve Gaziler Derneklerini ziyaretinde Vali Aykut Pekmez’e Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu, Garnizon Komutanı Albay Hüseyin Gürfidan, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy ve İl Emniyet Müdürü Metin Alper eşlik etti. Ziyaret programı kapsamında ilk olarak Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneğini ziyaret eden Vali Aykut Pekmez, TÜMŞAD Başkanı Hacı Erdengi ve dernek üyeleri tarafından kapıda karşılandı. Ziyarette şehit aileleriyle sohbet ederek varsa taleplerini dinleyen Vali Aykut Pekmez, derneğin çalışmaları hakkında Dernek Başkanı Hacı Erdengi’den bilgi aldı. Sohbet havasında geçen ziyarette Vali Aykut Pekmez, ”Şehitlerimizin hakkını ne yapsak ödeyemeyiz. Milletimizin birlik ve bütünlüğü ile aziz vatan toprakları için can veren şehitlerimize her zaman şükran borçluyuz. Kahraman şehitlerimizin kıymetli aileleri olarak sizler vatan için milletimizin bekası ve varlığını sürdürmesi için kendi canınızdan fedakarlıkta bulundunuz. Devlet ve millet olarak her şeyden önce şehitlerimizin geride bıraktığı ailelerine sahip çıkmak bir vefa borcudur. Şehitlerimizin kıymetli emanetlerine devletimizin gönül kapıları her zaman sonuna kadar açıktır.Şehitlerimizin anılarının canlı tutulduğu bu duygu dolu ortamda, kıymetli şehit ailelerimizle bir araya gelmekten mutluluk duyuyorum. Bu vesile ile şehitlerimizi bir kez daha rahmet, şükran ve minnetle anıyoruz” dedi. Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Adıyaman Şube Başkanı Hacı Erdengi’de her fırsatta şehit ailelerini ziyaret ederek yakın ilgi gösteren Vali Aykut Pekmez’in ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Buradaki ziyaretin ardından Vali Aykut Pekmez ve beraberindeki heyet, Türkiye Muharip Gaziler Derneğini ziyaret etti. Dernek Başkanı Kıbrıs Gazisi Ahmet Okutan tarafından karşılanan Vali Aykut Pekmez, ziyarette Türk Kahramanlığının yaşayan abideleri gazilerle sohbet ederek derneğin çalışmaları hakkında Başkan Okutan’dan bilgi aldı.


Dernek üyesi gazilerle sohbet ederek herhangi bir taleplerinin olup olmadığını soran Vali Aykut Pekmez, “Gazilerimizi aziz milletimizin onur ve şeref abideleri olarak görüyoruz.Şehitlik ve gazilik kavramlarının inancımızda ve kültürümüzde çok önemli bir yeri vardır. Şehitlerimizin aileleri ve hayatta olan gazilerimizi her zaman hatırlamak, onların sorunları ile yakından ilgilenmek bizlerin görevidir. Kutsal vatan toprakları üzerinde bağımsız ve onurlu yaşamamızı aziz şehitlerimize ve siz kahraman gazilerimize borçluyuz. Şehitlerimiz ve gazilerimiz kahramanlığın, cesaretin ve fedakarlığın sembolleri olarak Türk milletine mal olmuş, gönüllerimizde taht kurmuşlardır. Onlar, milletimizin ortak hatırasına emanet edilmiş aziz varlıklarımızdır. Allah gazilerimize sağlıklı ve uzun ömürler versin” diye konuştu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 14 Şubat 2019 Perşembe 18:41
  1. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İzmir'de denizde ceset bulundu
    1. İzmir'de denizde ceset bulundu
    2. Karabük'te FETÖ/PDY davasında karar
    3. Manisa'da otomobil ile kamyonet..
    4. Mehmet Aslan kimdir? İYİ Parti..
    5. Vali Aykut Pekmez şehit ve gaziler..
    6. Akıma kapılarak yaralanan Alim, 14..
    7. Kütahya'da kar yağışı
    8. Maduro ve Guaido destekçileri yeniden..
    9. Forum Çamlık’ta ’Sevgililer Günü’ne..
    10. Eskişehir’de yarın okullar tatil mi?..
    11. İstanbul Emniyet Müdürlüğü, 2018’de..
    12. Antalya'daki kuyumcu cinayeti..
    13. "Olabildiğince tarımsal üretim..
    14. İş merkezinden atlayan şahıs hayatını..
    15. Yıldız Dağı, snowbaoard yarışlarına ev..
    16. 1 kişinin öldüğü kazada sürücüye 3 yıl..
    17. Kerkük'te Türkiye vizesi başvuru..
    18. İran Cumhurbaşkanı Ruhani:..
    19. Türkiye-Rusya-İran ortak açıklaması:..
    20. Türkiye-Rusya-İran ortak açıklaması:..
    21. Aydın'da amcasını av tüfeğiyle öldüren..
    22. Antalya'da otomobil devrildi: 2 yaralı
    23. Kilis'te ev yangını
    24. Türkiye-Rusya-İran ortak bildirisi:..
    25. GÜNCELLEME 5 - Kartal'daki çöken..
    26. Bakan Soylu'dan HDP'li vekillere sert..
    27. "Kültür Politikalarımız Üzerine..
    28. Çankırı’da kanyonda kalan köpek..
    29. Başkentte silahlı kavga: 1 yaralı
    30. Beşiktaş’a Malatya’da coşkulu karşılama
    Ahmet Davutoğlu'ndan yeni parti cevabı!
    Ahmet Davutoğlu'ndan yeni parti cevabı!
    Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu'nun arkasında birileri mi var?
    Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu'nun arkasında birileri mi var?
    Köye gelen hırsızlar hayatının şokunu yaşadı! Ölü ve yaralılar var
    Köye gelen hırsızlar hayatının şokunu yaşadı! Ölü ve yaralılar var
    Türkiye sınır dışı etmişti! Çarpıcı gerçek ortaya çıktı
    Türkiye sınır dışı etmişti! Çarpıcı gerçek ortaya çıktı
    Seçim öncesi son anket! Yine muhalefete çalıştılar
    Seçim öncesi son anket! Yine muhalefete çalıştılar

    Günün Karikatürü

    14 Şubat 2019
    Ozan Arif hayatını kaybetti!
    Ozan Arif hayatını kaybetti!
    Rusya'dan ABD'ye açık Venezuela uyarısı
    Rusya'dan ABD'ye açık Venezuela uyarısı