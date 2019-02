Vali Aykut Pekmez şehit ve gaziler derneği yönetimiyle bir araya geldi

Adıyaman Valisi Aykut Pekmez, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği ile Türkiye Muharip Gaziler Derneği Adıyaman Şubesine ziyarette bulundu.

Şehit ve Gaziler Derneklerini ziyaretinde Vali Aykut Pekmez’e Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu, Garnizon Komutanı Albay Hüseyin Gürfidan, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy ve İl Emniyet Müdürü Metin Alper eşlik etti. Ziyaret programı kapsamında ilk olarak Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneğini ziyaret eden Vali Aykut Pekmez, TÜMŞAD Başkanı Hacı Erdengi ve dernek üyeleri tarafından kapıda karşılandı. Ziyarette şehit aileleriyle sohbet ederek varsa taleplerini dinleyen Vali Aykut Pekmez, derneğin çalışmaları hakkında Dernek Başkanı Hacı Erdengi’den bilgi aldı. Sohbet havasında geçen ziyarette Vali Aykut Pekmez, ”Şehitlerimizin hakkını ne yapsak ödeyemeyiz. Milletimizin birlik ve bütünlüğü ile aziz vatan toprakları için can veren şehitlerimize her zaman şükran borçluyuz. Kahraman şehitlerimizin kıymetli aileleri olarak sizler vatan için milletimizin bekası ve varlığını sürdürmesi için kendi canınızdan fedakarlıkta bulundunuz. Devlet ve millet olarak her şeyden önce şehitlerimizin geride bıraktığı ailelerine sahip çıkmak bir vefa borcudur. Şehitlerimizin kıymetli emanetlerine devletimizin gönül kapıları her zaman sonuna kadar açıktır.Şehitlerimizin anılarının canlı tutulduğu bu duygu dolu ortamda, kıymetli şehit ailelerimizle bir araya gelmekten mutluluk duyuyorum. Bu vesile ile şehitlerimizi bir kez daha rahmet, şükran ve minnetle anıyoruz” dedi. Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Adıyaman Şube Başkanı Hacı Erdengi’de her fırsatta şehit ailelerini ziyaret ederek yakın ilgi gösteren Vali Aykut Pekmez’in ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Buradaki ziyaretin ardından Vali Aykut Pekmez ve beraberindeki heyet, Türkiye Muharip Gaziler Derneğini ziyaret etti. Dernek Başkanı Kıbrıs Gazisi Ahmet Okutan tarafından karşılanan Vali Aykut Pekmez, ziyarette Türk Kahramanlığının yaşayan abideleri gazilerle sohbet ederek derneğin çalışmaları hakkında Başkan Okutan’dan bilgi aldı.

Dernek üyesi gazilerle sohbet ederek herhangi bir taleplerinin olup olmadığını soran Vali Aykut Pekmez, “Gazilerimizi aziz milletimizin onur ve şeref abideleri olarak görüyoruz.Şehitlik ve gazilik kavramlarının inancımızda ve kültürümüzde çok önemli bir yeri vardır. Şehitlerimizin aileleri ve hayatta olan gazilerimizi her zaman hatırlamak, onların sorunları ile yakından ilgilenmek bizlerin görevidir. Kutsal vatan toprakları üzerinde bağımsız ve onurlu yaşamamızı aziz şehitlerimize ve siz kahraman gazilerimize borçluyuz. Şehitlerimiz ve gazilerimiz kahramanlığın, cesaretin ve fedakarlığın sembolleri olarak Türk milletine mal olmuş, gönüllerimizde taht kurmuşlardır. Onlar, milletimizin ortak hatırasına emanet edilmiş aziz varlıklarımızdır. Allah gazilerimize sağlıklı ve uzun ömürler versin” diye konuştu.