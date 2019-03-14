Vali Aykut Pekmez küçük sanayi sitesini gezdi

Adıyaman Valisi Aykut Pekmez, kent ekonomisine alın teriyle katkı sunan ve ekonomik dinamizmin ve canlılığın kaynağını oluşturan Küçük Sanayi Sitesi ile Ağaç İşleri Sanatkarları Esnaf Odasını ziyaret ederek, esnaf ve sanatkarlarla bir araya geldi.

Ziyaretlerine Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifiyle başlayan Vali Aykut Pekmez’i Küçük Sanayi Sitesi Kooperatifi Başkanı Adnan Kırıkdaş ve yönetim kurulu üyeleri karşıladı.

Karşılama sonrası kooperatif salonuna geçen Vali Aykut Pekmez, Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Kırıkdaş ve yönetim kurulu üyeleriyle bir süre sohbet ederek, kooperatifin yürüttüğü çalışmalar ve küçük sanayi sitesi esnaflarının genel durumu hakkında bilgiler aldı, sorun ve talepleri dinledi.

Vali Aykut Pekmez, Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifine gerçekleştirdiği ziyaretin ardından Mobilyacılar Sitesinde bulunan Ağaç İşleri Sanatkarları Esnaf Odasını ziyaret etti.

Burada Oda Başkanı Zeynel Asnuk ve yönetim kurulu üyeleri tarafından karşılanan Vali Aykut Pekmez, oda başkanı ve yönetim kurulu üyeleri ile bir süre sohbet etti, sitenin mevcut durumu ile kendisine iletilen sorun ve talepleri dinleyip, oda çalışmaları hakkında bilgi aldı.