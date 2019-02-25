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Vali Aykut Pekmez Gölbaşı ilçesinde incelemelerde bulundu

Adıyaman Valisi Aykut Pekmez, ilçelerin karşılaştığı sorun ve sıkıntıları yerinde tespit etmek ve bu sorunlara çözüm bulmak amacıyla düzenlediği ilçe gezilerine Gölbaşı ilçesiyle devam etti.

25 Şubat 2019 Pazartesi 18:22
Vali Aykut Pekmez Gölbaşı ilçesinde incelemelerde bulundu

Adıyaman Valisi Aykut Pekmez, ilçelerin karşılaştığı sorun ve sıkıntıları yerinde tespit etmek ve bu sorunlara çözüm bulmak amacıyla düzenlediği ilçe gezilerine Gölbaşı ilçesiyle devam etti.


Vali Pekmez, beraberinde İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, İl Emniyet Müdürü Metin Alper ve İl Özel İdare Genel Sekreteri Sami Işık’la birlikte Gölbaşı ilçesine giderek, ilçenin genel durumu, kamu yatırım ve hizmetler ile ihtiyaç ve sorunları hakkında bir brifing aldı.


Vali Aykut Pekmez ve beraberindeki heyeti Gölbaşı Hükümet Konağı Bahçesinde İlçe Kaymakamı Adem Kaya, Belediye Başkanı Yusuf Özdemir ve ilçe yöneticileri karşıladı.


Karşılama sonrası kaymakamlık makamına geçerek ilçenin tarihi, kültürü, coğrafi yapısı, ihtiyaç ve sorunlarıyla ilgili Kaymakam Adem Kaya’dan bir brifing alan Vali Aykut Pekmez, brifingde ilçede yürütülen çalışmalar ile eğitim, sağlık, tarım, hayvancılık ve kırsal kesime yönelik çalışmalar değerlendirilip, sorunların tespiti ve çözüm önerileri konusunda görüş alış verişinde bulunuldu.


Kaymakamlık ziyareti sonrası Gölbaşı Belediye Başkanlığı, İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğünü ziyaret eden Vali Aykut Pekmez, belediyenin Gölbaşı ilçe merkezinde yürüttüğü faaliyet ve çalışmalar hakkında Belediye Başkanı Yusuf Özdemir’den bilgi aldı.


Vali Aykut Pekmez, Gölbaşı ilçe ziyaretinin son bölümünde tabiat parkıyla ve doğal oluşumuyla bünyesinde 63 farklı kuş çeşidini barındıran ve Gölbaşı Belediyesi tarafından çevre düzenleme çalışmaları devam eden Gölbaşı gölünün kıyı ve çevre düzenleme çalışmalarını yerinde inceledi.

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Haber Tarihi: 25 Şubat 2019 Pazartesi 18:22
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