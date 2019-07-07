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Vali Ayhan: "Zehirlenen tarım işçilerinin hayati tehlikeleri yok"

Sivas Valisi Salih Ayhan, Sivas’ın Ulaş ilçesinde kimyasal ilaçtan etkilenen 17 tarım işçisini hastanede ziyaret etti.

07 Temmuz 2019 Pazar 18:24
Vali Ayhan: "Zehirlenen tarım işçilerinin hayati tehlikeleri yok"

Sivas Valisi Salih Ayhan, Sivas’ın Ulaş ilçesinde kimyasal ilaçtan etkilenen 17 tarım işçisini hastanede ziyaret etti.


Sivas’ın Ulaş ilçesi Bostanya köyünde pancar tarlasında çapa yapan 17 tarım işçisi mide bulantısı ve kusma şikayetleri ile Hastaneye kaldırılmıştı. Tarım işçilerinin tarlada kullanılan kimyasal maddenin etkisi ile zehirlendiği belirlendi. Hastaneye kaldırılan 17 şahsın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kimyasal tarım ilacından zehirlenen şahısları, Sivas Valisi Salih Ayhan hastanede ziyaret etti.


Sivas Valisi Salih Ayhan hastane çıkışı yaptığı açıklamada, “Bugün saat 10.00 sıralarında 17’ye yakın tarım işçisinin tarlada kullanılan kimyasal maddeden dolayı zehirlendikleri acile bildirildi. Hemen 112’miz hızlı bir şekilde hareket ederek 10 vatandaşımızı üniversite, 7 vatandaşımızı Numune Hastanemize kaldırdılar. Hepsi müşahede altında. Sadece 1 vatandaşımız dikkatli bir şekilde takip ediliyor. Diğerlerinin herhangi bir tehlikesi yoktur. Burada ders alınması gereken bir konu var. Kimyasal madde kullandıktan sonra 20 gün içerisinde o tarlaya girilmemesi gerekir. Ancak bu zaman dolmadan 10 gün içerisinde tarım işçilerimiz şeker pancarı tarlasına girdikten sonra, o hava ile temas ettikten sonra, zehirlenme olayı gerçekleşti. Can kaybı yok çok şükür. Tarım işçilerini bu konuda bilinçlendirmek için gerekli çalışmalar başladı. Burada herhangi bir ölüm olmamasından dolayı mutluyuz “ dedi.

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Haber Tarihi: 07 Temmuz 2019 Pazar 18:24
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