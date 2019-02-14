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Vali Ayhan: "Üretenin Her Zaman Yanında Olacağız"

Sivas 1.

14 Şubat 2019 Perşembe 17:11
Vali Ayhan: "Üretenin Her Zaman Yanında Olacağız"

Sivas 1. Organize Sanayi Bölgesi’nde biri dizi ziyaretlerde bulunan Sivas Valisi Salih Ayhan, üretenin her zaman yanında olacaklarını söyledi.


Sivas Valisi Salih Ayhan, istihdamına katkı sağlayan firmaları ziyaret ederek, çalışmaları yerinde inceledi. OSB’de süt ürünleri alanında faaliyet gösteren ve 15 ülkeye ihracat yapan bir firmayı da gezerek faaliyetleri firma sahibi Mustafa Cemal Er’den bilgi aldı. Ardından AB ülkeleri başta olmak üzere Arap ülkelerine her yıl tonlarca bal ihracatı yapan bir firmayı ziyaret eden Valimiz Ayhan, firma sahibi İbrahim Doğan’a teşekkür ederek, "Sivas coğrafyası çetin olsa da birçok nimeti de bizlere sunuyor. Bu bölge, eşsiz bitkileri barındıran doğasından üretilen nadir özellikte bal ile markalaşmaya müsait. Bizlerde bu yönde çalışıyoruz. Siz üreticilere de destek olmaya devam edeceğiz. Rabbim hayırlı ve bol kazançlar nasip etsin." dedi. Ziyaretlere İl Tarım ve Orman Müdürü Seyit Yıldız ve Organize Sanayi Bölgesi Müdürü Bekir Sıtkı Eminoğlu’da eşlik etti.

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Haber Tarihi: 14 Şubat 2019 Perşembe 17:11
  1. doğa

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