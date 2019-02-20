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Vali Ayhan, öğrencilerle bir araya geldi

Sivas Valisi Salih Ayhan, Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı ile birlikte; Zeki Hayran İmam Hatip Ortaokulu, Yunus Emre Ortaokulu ve İhramcızade Anadolu İmam Hatip Lisesi’ne bir dizi ziyarette bulundu.

20 Şubat 2019 Çarşamba 15:18
Vali Ayhan, öğrencilerle bir araya geldi

Sivas Valisi Salih Ayhan, Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı ile birlikte; Zeki Hayran İmam Hatip Ortaokulu, Yunus Emre Ortaokulu ve İhramcızade Anadolu İmam Hatip Lisesi’ne bir dizi ziyarette bulundu.


Gittiği her okulda sınıfları tek tek gezen, öğrencilerle sohbet eden Vali Salih Ayhan, öğretmenlerle de bir araya gelerek eğitimcilerin taleplerini ve önerilerini dinledi.Sivas’ın eğitim alanında fiziki ve teknoloji olarak iyi bir noktada olduğunu ifade eden Vali Ayhan, öğretmenler odasında yaptığı konuşmasında, "Okullarımıza güzel bir içerik, iyi bir misyon yükleyeceğiz. Bizler bir takımız. Ortak gayemiz ve ulaşmak istediğimiz hedef aynı olmalı. Çocuklara dokunmalı, onları hissetmeliyiz. Onları da bu hedefe kilitlemeliyiz. Çünkü bu ülkenin değişimi onlarla olacak. Sivas’ta hedeflerimize 3 yıl içerisinde ulaşıp, ülke genelinde ilk 10’a girme hayalim var. Bu hayal sizlerle olacak. Okullarımızı destekleyeceğiz, öğretmenlerimizin yanında olacağız." dedi.


Sivas’ta 652 okulun bulunduğunu ve her okulu sırasıyla gezmeye başladıklarını anlatan Vali Ayhan, "Eğitime önem veriyoruz, uğramadığımız, adım atmadığımız, görüşmediğimiz öğretmenimiz, başını okşamadığımız öğrencimiz kalmayacak. Okullarımızın fiziki yapılarını, akademik durumunu gözden geçiriyoruz. Bu ziyaretler denetim olarak görülmesin. Sizlere destek olmak, eksiğiniz varsa bunu beraber yüklenmek istiyoruz. Okulu eğer bir gönül evi gibi görürsek, kendi evimiz gibi yaşarsak o okul çok yaşanabilir hale gelecek. Öğrencilerin kendini ifade ettiği, beslendiği, mutlu olduğu bir mekân haline getirmek en büyük görevimiz. Eğitimde konsept değişti. Aşırı ders yükünden sıyrılmaya çalışıyoruz." ifadesini kullandı.


Vali Ayhan, konuşmasında şunları söyledi:


"Burada çocuklarımızı hayata hazırlıyoruz. Çocuklarımızın heyecanını ve onların geleceğe dair umutlarını görmek bizi çok mutlu ediyor. Öğrencilerin ışıl ışıl ışıldayan gözlerini gördükçe geleceğe olan inancım katlanıyor. Sivas eğitimde çok daha farklı noktalara gelecek. Çocuklarımız için hayatın her alanında eğitim ortamı oluşturacağız. Çok iyi bir ekibimiz ve alt yapımız var."


Teneffüsle birlikte bahçeye koşan çocuklar Vali Ayhan ile öz çekim yaptılar.

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Haber Tarihi: 20 Şubat 2019 Çarşamba 15:18
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