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Vali Ayhan, Muhtarlara Suhulet Çağrısı

Muhtarlar ile bir araya gelen Sivas Valisi Salih Ayhan,31 Mart Mahalli İdareler Seçimi öncesinde muhtarlara suhulet çağrısında bulundu.

29 Mart 2019 Cuma 15:25
Vali Ayhan, Muhtarlara Suhulet Çağrısı

Muhtarlar ile bir araya gelen Sivas Valisi Salih Ayhan,31 Mart Mahalli İdareler Seçimi öncesinde muhtarlara suhulet çağrısında bulundu.


Vali Ayhan, 31 Mart Pazar günü yapılacak seçimlerde muhtarlara sağduyu çağrısında bulunarak, "İlerleyen dönemlerde birbirinizin yüzüne bakamayacağı bir söz, bir eylemde kimse bulunmasın. Her şey geçici. Anlık reaksiyonlara ve çevresel tahriklere kapılmayalım, sağduyulu olalım. Seçimi güzel bir şekilde bitirelim. Buradan tüm muhtarlarımıza ve adaylarımıza sesleniyorum; lütfen birbirinizi üzmeyin, iyi geçinin, her şey geçici. Acınızda, sevincinizde bir arada oluyorsunuz. Böyle basit konular nedeniyle asla bir birinizi kırmayın. Ağız tadı ve gönül hoşluğuyla bu süreci atlatalım. Muhtarlık kadim bir müessese. Sivas’a yakışır bir şekilde, kavgasız ve gürültüsüz şekilde seçimleri tamamlayalım." dedi.


Sivas’ta seçim sürecinin şuana kadar çok güzel bir şekilde ilerlediğini aktaran Vali Ayhan, "Kayıtlarımıza geçen hiçbir vukuat ve olumsuzluk olmadı. Seçimler çok medeni ve centilmen şekilde yürüdü. Pazar günü de inşallah güzel bir sınav vereceğiz. Milletin iradesine saygı göstereceğiz. Seçimlerin ardından seçilen adayları tebrik edeceğiz. Seçimlerde tüm adaylara başarılar diliyorum. 31 Mart seçimleri ülkemize ve ilimize hayırlı olsun." şeklinde konuştu.


Muhtarlar Derneği Başkanı Duran Koç ise; Vali Ayhan’ın ilimize geldiği günden beri sık sık muhtarlarla bir araya gelerek muhtarların sorun ve taleplerini dinlediğini söyledi. Başkan Koç, seçim çalışmaları boyunca tüm muhtar adaylarının olumsuz bir olaya fırsat vermeden seçim çalışmalarını yaptıklarını sözlerine ekledi.

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Haber Tarihi: 29 Mart 2019 Cuma 15:25
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