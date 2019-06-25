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Vali Ayhan Kayseri Sivaslı Dernekler Platformu’nu ziyaret etti

Sivas Valisi Salih Ayhan, Kayseri’de bulunan Sivaslı Dernekler Platformu’nu ziyaret ederek, tüm Sivaslıları 5-6 Ağustos’ta düzenlenecek etkinlik için Sivas’a davet etti.

25 Haziran 2019 Salı 17:25
Vali Ayhan Kayseri Sivaslı Dernekler Platformu’nu ziyaret etti

Sivas Valisi Salih Ayhan, Kayseri’de bulunan Sivaslı Dernekler Platformu’nu ziyaret ederek, tüm Sivaslıları 5-6 Ağustos’ta düzenlenecek etkinlik için Sivas’a davet etti.


Çeşitli programlar dolayısı ile Kayseri’de bulunan Sivas Valisi Salih Ayhan, Sivaslı Dernekler Platformu’nu ziyaret etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Platform Başkanı Mehmet Birel; "Valimizi ziyarette bulunmuştuk. Kayseri’nin havasını, Sivas’a olan ilgisini valimize yansıtmıştık. Valimizin devlet adamlığını, milletle bütünleşen özelliklerini hepiniz takip ediyorsunuz. Valimiz bizi orada çok güzel karşıladı ve Kayseri’ye geldiğinde platformumuza ziyarette bulunacağını söylemişti. Bu vesile ile bizi şereflendirdi, Kayseri’de yaşayan Sivaslılarımızı onurlandırmış oldu. Gerçekten devlet adamlığını takip ediyoruz, Kayseri’de yaşıyoruz ama gençlerimiz, yaşlılarımız Sivasımıza çok ilgililer. Sivas’a çok uzun zamandır hizmette bulundunuz. İnşallah daha uzun zamanlar da hizmette bulunursunuz. Biz böyle devlet adamlarıyla gurur duyuyoruz. Bizim birliğe, beraberliğe, devlet-vatandaş kaynaşmasına ihtiyacımız olduğu zamanda ilaç gibi geliyor" dedi.


Programlar kapsamında Kayseri Şeker’i ziyaret ettiğini ve Kayseri Şeker ile ortak bir çalışma yürüttüklerini ifade eden Vali Ayhan ise; "ORAN Toplantısı’ndan sonra Kayseri Şeker’e uğradık. Kayseri Şeker’de güzel bir çalışmamız var. İyi bir noktaya geldi. Kayseri Şeker’in Sivas’taki imajı çok iyi. Ortak bir çalışma yürütüyoruz, inşallah onu da yakında resmileştireceğiz. Tarımda yeni bir anlayış getiriyoruz" diye konuştu.


"Birlikteliğimizi artırdığımız takdirde Sivas’ın gücünü daha çok hissettireceğiz"


Türkiye ve yurt dışında yaşayan Sivaslıları ortak bir havuzda birleştirerek sosyal sermayelerini daha etkin kullanmak istediklerinin altını çizen Vali Ayhan; "Ben hepinize teşekkür ediyorum, ziyarete geldiniz, nezaket gösterdiniz. Sizin heyecanınıza karşılık vermemek mümkün değildi. Bunu hem iadei ziyaret olarak hem de hemşehrilerimizle bir buluşma olarak değerlendirmenizi istiyorum. Hem de Sivas ile Kayseri arasındaki bağımızı daha da güçlendirmek adına böyle bir mana vermek istiyorum. Sivaslı milyonlarca insan var, memleketlerinde doğmuş ama doyamamış. Biz de valilik olarak inşallah Sivas Valiliğimizde bir merkez kurarak bütün Türkiye’de ve Türkiye dışında yaşayan ve ortak paydası Sivas olup da sivil toplum içerisinde örgütlenen bütün yapıları bir havuza alıp sosyal sermayemizi daha etkin bir şekilde kullanmak istiyoruz. Bu birlikteliğimizi artırdığımız takdirde de Sivas’ın gücünü daha çok hissettireceğiz" ifadelerini kullandı.


Öte yandan 5-6 Ağustos tarihlerinde Sivas’ta düzenlenecek etkinliğe tüm hemşehrilerini kente davet eden Sivas Valisi Salih Ayhan; "Ağustos’un 5’i ile 6’sı arasında Sivaslıların ne demek olduğunu bütün dünyaya göstereceğiz. Sivas halayları çekeceğiz, bütün ilçelerimiz halk oyunları gösterilerini yapacak. Sivas’tan ‘gardaşlık’ kültürü oluşturan temel değerlerimizi yansıtacağız. Hepinizi de davet ediyorum, bunu yaşamanızı istiyorum" şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 25 Haziran 2019 Salı 17:25
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