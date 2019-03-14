Vali Atik, 14 Mart Tıp Bayramı’nı kutladı
Siirt Valisi Ali Fuat Atik, 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle Siirt Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof.14 Mart 2019 Perşembe 16:40
Siirt Valisi Ali Fuat Atik, 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle Siirt Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Vefik Arıca, hekimler ve sağlık çalışanlarından oluşan heyeti makamında kabul etti.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Vali Atik,kutsal ve önemli bir görevi özveri ve fedakarlıkla yerine getiren hekimler ile tüm sağlık çalışanlarının 14 Mart tıp Bayramı’nı kutladı. Ziyaret, çekilen hatıra fotoğraf ile sona erdi.
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