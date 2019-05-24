Vali Arslantaş’tan, Kemah belediye başkanı Aslan’a ziyaret

Erzincan Valisi Ali Arslantaş, Kemah ilçesini ziyaret ederek, yeniden Belediye Başkanlığına seçilen Osman Kemal Aslan’a hayırlı olsun dileklerinde bulundu.

Vali Ali Arslantaş ilçe ziyaretleri kapsamında Erzincan’ın Kemah İlçesini ziyaret etti. 31 Mart’ta yapılan yerel seçimlerin Erzincan’ın Kemah ilçesinde Belediye Başkanlığına yeniden seçilen Osman Kemal Aslan’a hayırlı olsun ziyaretinde bulunan Vali Arslantaş, Kemah’a hizmet yolunda kendisine başarılar diledi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Belediye Başkanı Osman Kemal Aslan, hizmetlere kaldıkları yerden devam edeceklerinin altını çizdi. Bir kez daha bu fırsatı kendilerine veren herkese teşekkür etti.