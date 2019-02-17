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Vali Arslantaş’ın Tercan’ın kurtuluş mesajı

Erzincan Valisi Ali Arslantaş, 17 Şubat Tercan’ın Düşman İşgalinden Kurtuluşu münasebetiyle bir kutlama mesajı yayımladı.

17 Şubat 2019 Pazar 17:11
Vali Arslantaş’ın Tercan’ın kurtuluş mesajı

Erzincan Valisi Ali Arslantaş, 17 Şubat Tercan’ın Düşman İşgalinden Kurtuluşu münasebetiyle bir kutlama mesajı yayımladı.


Vali Arslantaş mesajında şu görüşlere yer verdi; “ Sahip olduğu tarihi ve kültürel değerleri ile ilimizin güzide ilçelerinden biri olan Tercan’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıldönümünü en içten dileklerimle kutluyorum. Bu anlamlı gün vesilesiyle Kurtuluş Savaşımızın lideri Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, vatanımızın bölünmez bütünlüğü ve bağımsızlığı, milletimizin birliği ve beraberliği için mücadele eden tüm kahramanlarımızıminnet ve şükran duygularımla yâd ediyorum.


Yöremizin vefakâr ve sabırlı insanları tüm zor şartlara ve imkânsızlıklara rağmen umutlarını yitirmemiş ülkelerine ve ilçelerine sahip çıkmışlardır. Tercanlılar, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün başlattığı bağımsızlıkmücadelesinde işgalcilere karşı silahlı mücadele başlatarak, ’’Vatanın bütünlüğünü ve milletin istiklalini yine milletin azim ve kararıkurtaracaktır’’ düsturuyla hareket ederek düşmanı topraklarındanatmış, büyük bir zafer kazanmışlardır.


Biz tarihimizle iftihar ediyoruz ve onu gelecek kuşaklara aktarmanın da en önemli vazifemiz olduğunun bilincindeyiz. Yine biliyoruz ki, tarih sadece geçmişe bağlanıp kalmayı değil, geçmişi yorumlayıp onu en iyi şekilde değerlendirerek, geleceğe sağlam adımlarla yürümeyi de bize öğretir. Geçmişimizle iftihar edip onu gelecek kuşaklara taşırken aynı zamanda geleceğimizi de inşa etmeliyiz. Gelişen ve çağ atlayan dünyada yerimizi en ön sıralarda almak için var gücümüzle çalışmalıyız.


Bu duygu ve düşüncelerle, Tercanlı tüm hemşehrilerimin 17 Şubat “Kurtuluş Günü”nü kutluyor, bu cennet vatan uğruna şahadet mertebesine ulaşan aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum.”

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Haber Tarihi: 17 Şubat 2019 Pazar 17:11
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