Vali Arslantaş, valilik personeliyle iftarda biraraya geldi

Erzincan Valisi Ali Arslantaş, Valilik personeliyle iftar sofrasında biraraya geldi.

Taşçı Konağında düzenlenen programa; Mülki İdare Amirleri, valilik çalışanları, İçişleri Bakanlığı’na bağlı birimlerde çalışan personeller ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfında görev yapan personeller, aileleri ile birlikte katıldı.

Erzincan Valisi Ali Arslantaş, “Ramazan ayı, insanlar arasında paylaşma ve dayanışma duygularının doruğa çıktığı, gönüllerin birleştiği, dostluk ve kardeşlik duygularının yoğunlaştığı, cömertliğin ve yardımseverliğin zirveye ulaştığı aydır. Hamdolsun ilimiz genelinde Ramazan ayını, manevi iklimine uygun ve huzur içerisinde geçiriyoruz. Bugün bütün arkadaşlarımızla birlikte bir aile iftarı yapalım dedik. Sizler yakın çevremizde çalışan insanlar olarak bizim için önemlisiniz. Çalışma arkadaşlarımızı ailemizden biri gibi görerek görevlerimizi yapmaktayız. Her biriniz eşinizden çocuğunuzdan ailenizden fedakârlıklar yaparak görevlerinizi ifa etmeye çalışıyorsunuz. Hiç kuşkusuz ki hepimizin hedefi bizden hizmet bekleyenvatandaşlarımıza en güzel şekilde hizmet edebilmektir. Vatandaşlarımızın kurumlarımızdan en iyi hizmeti almasında, ilimizde huzur ve güven içinde yaşamasında en alt kademede çalışan memurundan en üst yöneticisine, yerel yönetimlerden sivil toplum kuruluşuna kadar herkesin payı vardır. Kurumların başarısı kişilerin şahsına ait değildir. Başarı tüm kurum ekibin indir. Özverili çalışmalarınızdan ötürü her birinize teşekkür ediyorum." dedi.

Yapılan duaların ardından ezan okunmasıyla iftar yapıldı.