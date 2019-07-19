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Vali Arslantaş, muhtarların istek ve taleplerini dinledi

Erzincan Valisi Ali Arslantaş, tüzel kişilikleri kaldırılarak, Erzincan Belediyesi sınırları içine dâhil edilen eski belde ve köylerdeki mahalle muhtarları ile biraraya gelerek, istek ve taleplerini dinledi.

19 Temmuz 2019 Cuma 12:24
Vali Arslantaş, muhtarların istek ve taleplerini dinledi

Erzincan Valisi Ali Arslantaş, tüzel kişilikleri kaldırılarak, Erzincan Belediyesi sınırları içine dâhil edilen eski belde ve köylerdeki mahalle muhtarları ile biraraya gelerek, istek ve taleplerini dinledi.


Vali Ali Arslantaş, İl Emniyet Müdürü Bülent Şensoy ve İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Hasan Aksoylu, Erzincan Belediyesine bağlanan Kavakyolu, Çukurkuyu, Yalnızbağ, Ulalar, Akyazı, Yoğurtlu, Demirkent, Yaylabaşı ve Geçit Belediyeleri ile Işıkpınar, Buğdaylı ve Büyükçakırman muhtarlarıyla biraraya geldi.


Hizmet verimliliğinin artırılması, kaynakların yerinde kullanımının sağlanması, hizmet aksamalarına engel olunması ve denetim alanındaki boşluğun doldurulması amacıyla 30 Nisan 2017 tarihinde yayınlanan Resmi Gazete’nin 30053 sayılı nüshasında yer alan Sınır Tespit kararı ile Erzincan Belediyesi sınırları içine katılan Erzincan İli Merkez İlçesine bağlı Kavakyolu, Çukurkuyu, Yalnızbağ, Ulalar, Akyazı, Yoğurtlu, Demirkent, Yaylabaşı ve Geçit Belediyeleri ile Işıkpınar, Buğdaylı ve Büyükçakırman köylerindeki mahalle muhtarları Erzincan Valiliği’nin organizasyonuyla düzenlenen toplantıda biraraya gelerek, sağlık, eğitim, güvenlik, ulaşım, altyapı, üstyapı ile ilgili taleplerini dile getirme imkânı yakaladı.

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Haber Tarihi: 19 Temmuz 2019 Cuma 12:24
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