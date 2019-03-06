Vali amca ile satranç oynadılar DÜZCE(İHA) – Düzce Yeni Mahalle İlkokulu anasınıfı öğrencileri “Benimle satranç oynar mısın?” dediler, Vali Yardımcısı Ali Muhiddin Varol ile makamında satranç oynadılar.

DÜZCE(İHA) – Düzce Yeni Mahalle İlkokulu anasınıfı öğrencileri “Benimle satranç oynar mısın?” dediler, Vali Yardımcısı Ali Muhiddin Varol ile makamında satranç oynadılar.

Yenimahalle İlkokulu anasınıfı öğrencileri Vali Yardımcımız Ali Muhiddin Varol’u makamında ziyaret ettiler. Benimle Satranç Oynar Mısın? eTwinning projesi kapsamında gerçekleştirilen ziyarette öğrenciler Vali yardımcısı Varol ile makamında satranç oynadılar.

Hazırlanan proje ile öğrencilerin satranç bilgisi artırılırken çeşitli meslek gruplarını tanıtmak, kamu kurum ve kuruluşlarının görev alanlarını tanıyarak bilgi almak ve satrancın insanları yaklaştıran, engelleri kaldıran, dostluklar kurduran bir spor olduğunu göstermek amaçlanıyor.

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