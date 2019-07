Vali Ali Hamza Pehlivan şehit aileleri ve gazileri ziyaret etti

Vali Ali Hamza Pehlivan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli birlik Günü etkinlikleri kapsamında Şehit Polis Memuru Muammer Ateş, Şehit Polis Özel Harekat Ömür Erbay ile Gazi Arif Lüleci’yi ziyaret etti.

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ)’nün 15 Temmuz 2016’da gerçekleştirdiği darbe girişimi, kalkışmanın üçüncü yıl dönümünde hafızalardaki tazeliğini koruyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısıyla darbe girişimine karşı direnmek için o gece sokaklara dökülen yüzlerce kişi darbeciler tarafından şehit edildi. Aynı gece binlerce vatandaş ise çeşitli yerlerinden yaralanarak gazi oldu. Darbe girişimi sırasında yaşanan dehşet anları ilk günkü canlılığını korurken Cumhurbaşkanlığı himayesinde ülke çapında düzenlenen etkinliklerle şehitler yad edilip, milletçe verilen demokrasi mücadelesi yeniden hatırlanıyor.

Etkinlikler kapsamında Vali Ali Hamza Pehlivan, beraberindeki protokol mensuplarıyla şehit aileleri ve gazileri ziyaret etti. Vali Pehlivan, ziyaretlerine 2016 yılında İstanbul’un Beşiktaş İlçesi’ndeki saldırıda ağır yaralanan ve üç yıl sonra tedavi gördüğü hastanede şehit düşen Polis Memuru Muammer Ateş’in ailesiyle başladı. Şehidin Çatıksu Köyü’nde ikamet eden annesi Leyla ve babası Orhan Ateş’le bir araya gelen Vali Pehlivan, aile yakınlarına başsağlığı diledi.

Vali Pehlivan sağlık durumları hakkında bilgiler aldığı Ateş çiftinden her hangi bir istekleri olup olmadığını sordu.

Şehitlerin emanetine sahip çıkmanın kendileri için her şeyden önce gönül borcu olduğunu belirten Vali Pehlivan, “Gerek 15 Temmuz darbe girişimine karşı mücadele ederken gerekse sınır ötesi ve iç güvenlik operasyonları sırasında canını vatan için feda eden binlerce şehidimiz var. Allah hepsine rahmet eylesin. 15 Temmuz’un üçüncü yıl dönümü vesilesiyle yurt genelinde Demokrasi ve Milli Birlik Günü adı altında çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Sizlerle her vesileyle bir arada bulunmaya gayret ediyoruz. Bu etkinlikler de tekrar bir araya gelmemize ayrı bir vesile oldu. Allah Muammer kardeşimiz başta olmak üzere tüm şehitlerimize rahmet eylesin. Mekânları cennet olsun. Her zaman yanınızdayız ve olmaya da devam edeceğiz.” dedi.

Şehit Polis Memuru Muammer Ateş ile diğer şehitlerimiz için Kur’anı Kerim okunup dua edilmesinin ardından Vali Pehlivan ile beraberindekiler evden ayrıldı. Daha sonra şehidin köy mezarlığındaki kabrini ziyaret eden heyet, Şehit Ateş’i mezarı başında dualarla yâd etti.

Ziyaretleri kapsamında Vali Pehlivan’ın bir sonraki durağı Yukarı Kırzı Köyü oldu. Vali Pehlivan ile beraberindekiler burada İç Güvenlik Gazisi Arif Lüleci’yi ziyaret etti. Gazi Lüleci’nden bilgiler alan Vali Pehlivan, devlet olarak şehit yakınları ve gazilere kapılarının sonuna kadar açık olduğunu belirtti.

Programı kapsamında Şehit Kadınlar İffet Anıtı’nı da ziyaret eden Vali Pehlivan, şehitliklere karanfil bırakarak dua etti. Vali Pehlivan, iffet anıtı yanında yapımı devam eden müze inşaatını inceleyerek Aydıntepe Kaymakamı Mustafa Akın’dan bilgiler aldı.

Vali Pehlivan ile beraberindeki heyetin son durağı Arpalı Beldesi oldu. Arpalı’da Şehit Özel Harekat Ömür Erbay’ın babası Turgut ile annesi Neşe Erbay’ı ziyaret eden Vali Pehlivan, şehidin aile yakınlarıyla görüştü.

Vali Pehlivan burada Şehit Erbay’ın manevi şahsında bütün şehitlerimizi rahmet ve minnetle andıklarını ifade ederek, “Allah bütün şehitlerimize rahmet eylesin. Onlar olmasa biz bu topraklar üzerinde huzur, güven ve refah içerisinde yaşayamayız. Şehitler tepesi boş değil diyor ya şair Kimse vatanımız için gelip mücadele etmezdi. Dünyada yaşananları görüyoruz. Allah hiçbir memleketi sahipsiz bırakmasın. Devlete ve millete sahip çıkabilmek onun uğrunda bedel ödemekle oluyor. İşte devletimizin ve milletimizin gerçek sahipleri şehitlerimiz ve gazilerimizdir.” diye konuştu.

Türk Milleti’nin her ferdinin sırası geldiğinde gözünü kırpmadan bu mücadeleye katılmaya hazır olduğunu belirten Vali Pehlivan, “Hepimiz aslında birer adayız. 15 Temmuz örneği bunu açıkça gösteriyor. Bir gün geliyor ve her şeyi arkada bırakıp sokaklara çıkmak gerekebiliyor. 15 Temmuz bunun en önemli nişanelerinden birisi oldu. O mücadeleler verilmeseydi Allah korusun bugün çok daha başka olumsuzluklarla karşılaşılabilirdi.” İfadelerini kullandı.

Şehidin aile yakınlarıyla bir süre sohbet eden Vali Pehlivan, evde Kur’an-ı Kerim okunup dua edilmesinin ardından ziyaretini sonlandırdı.

Vali Ali Hamza Pehlivan’a ziyaretleri sırasında Garnizon Komutanı Tank Albay Davut Balibaşa, Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Bayburt Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Halil İbrahim Şimşek, Aydıntepe Kaymakamı Mustafa Akın, İl Emniyet Müdürü Sezayi ER, İL Jandarma Komutanı Jandarma Albay Halil Murat Bilgiç, Arpalı Belediye Başkanı Abdurrahman Polattimur, İl Müftüsü Hasan Başoğlu, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Haluk Akkoyunlu, Şehit ve Gazi Aileleri Dayanışma Derneği Başkanı Selami Köksal ile ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri eşlik etti.