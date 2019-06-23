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Vali Ali Hamza Pehlivan, İl Özel İdaresinin yol çalışmalarını yerinde inceledi

Vali Ali Hamza Pehlivan, İl Özel İdaresi ekiplerince yürütülmekte olan yol bakım onarım ve asfaltlama çalışmalarını yerinde inceledi.

23 Haziran 2019 Pazar 08:30
Vali Ali Hamza Pehlivan, İl Özel İdaresinin yol çalışmalarını yerinde inceledi

Vali Ali Hamza Pehlivan, İl Özel İdaresi ekiplerince yürütülmekte olan yol bakım onarım ve asfaltlama çalışmalarını yerinde inceledi.


Oruçbeyli ve Kırkpınar köyü bağlantı yolu üzerinde bulunan köprü geçişi ile incelemelerine başlayan Vali Pehlivan, köy muhtarlarının taleplerini dinledi. Vali Pehlivan kendisine eşlik eden İl Özel İdare Genel Sekreter Yardımcısı Ensar Yerlikaya ve Devlet Su İşleri 225. Şube Şefi Recep Ergen’den bilgiler alarak tespit ve değerlendirmelerde bulundu.


Buranın ardından Rüştü Köyü’ne hareket eden Vali Pehlivan bölgede sürdürülen asfalt çalışmaları hakkında Yerlikaya’dan bilgiler aldı. Vali Pehlivan, Oruçbeyli, Çorak, Rüştü, Tomlacık ve Kırkpınar köyleri tarafından kullanılan grup yolundaki asfaltla yol bakım onarım çalışmalarının bir kaç gün içinde bitirileceğini ifade etti.


2019 yılı içinde Bayburt Merkez ve İlçeler dahil olmak üzere 32 köyde grup yollarını kapsayacak şekilde bakım onarım ve asfalt çalışması yapılacağını dile getiren Vali Pehlivan, bugüne kadar 15 köy grup yolunun tamamlandığını bildirdi.


Vali Pehlivan yıl içerisinde gerçekleştirilen bakım onarım çalışmalarıyla bugüne kadar 168 kilometrelik yol bakım onarımı yapıldığını ifade etti.


Denetlemeleri sırasında ekiplerle de görüşen Vali Pehlivan işçilere çalışmalarında kolaylıklar diledi.


Vali Pehlivan incelemeleri kapsamında son olarak Tomlacık Köyü’nü ziyaret etti. Tamamlanan alt yapı ve köy içi düzenleme çalışmaları hakkında Yerlikaya’dan bilgiler alan Vali Pehlivan daha sonra programına devam etmek üzere köyden ayrıldı.


Vali Ali Hamza Pehlivan’a, Demirözü Kaymakamı Ömer Coşkun, İl Özel İdare Genel Sekreter Yardımcısı Ensar Yerlikaya, DSİ Şube Şefi Recep Ergen ile ilgili Köy Muhtarları eşlik etti.

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Haber Tarihi: 23 Haziran 2019 Pazar 08:30
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