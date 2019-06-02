Vali Ali Hamza Pehlivan iftarını öğrencilerle birlikte yaptı

Vali Ali Hamza Pehlivan, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Sultan Fahriye Kız Öğrenci Yurdunda düzenlenen iftara katıldı.

Yurt yerleşkesine gelişinde Gençlik ve Spor İl Müdür Vekili Adem Köse tarafından karşılanan Vali Pehlivan daha sonra yurt yemekhanesine geçerek öğrencilerle iftar yaptı.

Program sonrası öğrencilerle bir süre sohbet eden Vali Pehlivan ihtiyaç, sorun ve taleplerini dinledi. Öğrencilerin yaklaşan Ramazan Bayramı’nı tebrik eden Vali Pehlivan ayrıca dönem sonu sınavlarında başarılar diledi.

İftara Adalet Komisyonu Başkanı Menderes Akar, İl Emniyet Müdürü Sezayi Er, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Halil Murat Bilgiç, İl Müftüsü Hasan Başoğlu, Gençlik ve Spor İl Müdür Vekili Adem Köse ile kurum yöneticileri ve öğrenciler katıldı.