Vali Ali Hamza Pehlivan “Bu Kemer Sana Çok Yakışır” yarışmasında derece elde eden öğrencilerle bir araya geldi

Karayolu Trafik Güvenliğine ilişkin emniyet kemeri kullanımının yaygınlaştırılması amacıyla düzenlenen “Bu Kemer Sana Çok Yakışır” konulu fotoğraf, kısa film, afiş ve slogan yarışmasında derece elde eden Bayburtlu öğrenciler Vali Ali Hamza Pehlivan’ı ziyaret etti.

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Hizmetleri Başkanlığı’nca düzenlenen yarışmada Gökçedere İmam Hatip Ortaokulu 6. Sınıf öğrencisi Ahmet Aşkın slogan kategorisinde birinci, 8. sınıf öğrencisi Muhammed Furkan Aşkın da yine aynı kategoride yedinci oldu. Okulun 7. sınıf öğrencisi Ayşenur Şeker ise Afiş kategorisinde Türkiye dokuzunculuğu elde etti.

Ahmet Aşkın, Furkan Aşkın ile Ayşenur Şeker’i makamında ağırlayan Vali Pehlivan öğrencileri elde ettikleri başarı dolayısıyla tebrik etti. Vali Pehlivan trafikte karayolu güvenliğinin sağlanması ile emniyet kemeri kullanımının yaygınlaştırılmasına yönelik İçişleri Bakanlığı tarafından son dönemde önemli projelerin hayata geçirildiğine dikkat çekerek, “Trafik konusu bir gün ya da bir haftanın meselesi değil. Bütün ömrü kapsayan bir konu. Ömrümüz boyunca bu konudaki hassasiyetin sürdürülmesi lazım.” dedi.

Konuya ilişkin olarak İçişleri Bakanlığı tarafından 2019 yılında Yaya Öncelikli Trafik Yılı geçen yıl ise “Hatalı Sürücüye Kırmızı Düdük” projelerinin hayata geçirildiğini anımsatan Vali Pehlivan, “Emniyet kemeri kullanımı trafik güvenliğiyle alakalı en önemli konulardan bir tanesi. İstatistiklere baktığınız zaman trafik kazalarındaki ölümlerin önemli bir sebebinin emniyet kemeri kullanılmamasından kaynaklandığını görüyoruz. Düşük hızlarda seyrederken bile meydana gelen kazalarda emniyet kemeri kullanmadığınız zaman araç içerisinde çarpma ya da araç dışına savrulma gibi durumlar yaşanabiliyor. Sizler erken yaşlarda trafik bilincinin önemini öğrenerek yetişiyorsunuz. İnşallah ileride sürücü koltuğuna oturduğunuz zaman bu yaşlarda gösterdiğiniz hassasiyeti kurallara uyarak ve kuralları uygulayarak devam ettireceksiniz.” diye konuştu.

Vali Pehlivan öğrencilerin, trafik konusuna İçişleri Bakanlığı tarafından Türkiye çapında düzenlenen slogan ve afiş yarışmasında derece elde etmelerinin kendilerini ayrıca sevindirdiğini dile getirdi.

Vali Pehlivan bir süre çalışmaları hakkında bilgiler aldığı öğrencilere çeşitli hediyeler vererek derslerinde başarılar diledi.

Ziyarette İl Milli Eğitim Müdürü Cengiz Karakaşoğlu, 4. Sınıf Emniyet Müdürü Sefa Taşan, Komiser İsmail Kılıç ile öğretmenler yer aldı.

Hatırlanacağı üzere İçişleri Bakanlığı’nın 2019 yılını Yaya Öncelikli Trafik Yılı ilan etmesinin ardından Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Hizmetleri Başkanlığı “Bu Kemer Sana Çok Yakışır” konulu fotoğraf, kısa film, afiş ve slogan yarışması düzenlemiş ve yarışmaya Bayburt’tan katılan Ahmet Aşkın, “Biliyorsan Hayatın Değerini, Tak O Zaman Emniyet Kemerini” sloganıyla Türkiye birincisi, Muhammed Furkan Aşkın “Seviyorsan Aileni Eğer, Tak O Zaman Emniyet Kemerini Buna Değer” sloganıyla Türkiye yedincisi ve afiş kategorisinde yarışmaya katılan Ayşenur Şeker, “Emniyet Kemerimi Takarım Hayatıma Yeni Keşifler Katarım” çalışmasıyla Türkiye dokuzuncusu olmuştu.

Türkiye birinciliği elde eden Ahmet Aşkın Ankara’da düzenlenen törenle ödülünü İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun elinden almıştı.