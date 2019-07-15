0553 313 94 23

Vali Ali Fidan’dan Düzcelilere 15 Temmuz mesajı

Hain darbe girişiminde Düzce?Valisi olarak görev yapan Ali Fidan, 15 Temmuz’da Düzcelileri unutmadı.

15 Temmuz 2019 Pazartesi 14:39
Vali Ali Fidan’dan Düzcelilere 15 Temmuz mesajı

Hain darbe girişiminde Düzce?Valisi olarak görev yapan Ali Fidan, 15 Temmuz’da Düzcelileri unutmadı. Fidan, 15 Temmuz Yeniden Diriliş Destanı yazılırken Düzcelilerin korkusuzca meydanları doldurduğunu hatırlatarak şükranlarını sundu.


15 Temmuz 2016’da Düzce’de Valilik görevini yürüten Vali Ali Fidan sosyal medya hesabında 15 Temmuz ile ilgili paylaşımlarda bulundu.Açıklamasında, 15 Temmuz’da görev aldığı Düzce’de meydanları korkusuzca dolduran ve hiçbir zaman yalnız bırakmayan Düzcelilere teşekkür eden Vali Fidan “15 Temmuz gecesini cesaretleriyle aydınlatan; vatan, millet ve bayrak uğrunda canlarını ve kanlarını feda eden Aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle, kahraman gazilerimizi şükranla anıyoruz. 15 Temmuz Yeniden Diriliş Destanı yazılırken korkusuzca meydanları dolduran, bizleri hiçbir zaman yalnız bırakmayan kahraman Düzceli hemşehrilerime de sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Yüce Allah (cc) Aziz Milletimizi ve Devletimizi sonsuza kadar muvaffak ve muzaffer eylesin” dedi.


Açıklamasının altını da Vali Ali Fidan, Düzce’de 15 Temmuz sonrasında gerçekleştirilen Vatan nöbetleri ile ilgili görsellerde paylaşmayı ihmal etmedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 15 Temmuz 2019 Pazartesi 14:39
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bayburt’ta şehitler için dualar edilerek kabirlerine karanfil bırakıldı
    1. Bayburt’ta şehitler için dualar..
    2. 15 Temmuz Şehitlerini Anma Ulusal..
    3. İzmir’de gece yolcularının sayısı..
    4. Manisa’da 5 katlı binanın çatısı alev..
    5. "Nükleer anlaşmayı kurtarmak için..
    6. 15 Temmuz tişörtü giyen öğrenciler,..
    7. 15 Temmuz fotoğrafları su altında..
    8. Etiyopyalı gencin ölümüne neden olan..
    9. UEFA’dan Yılmaz’a görev
    10. Keçiörengücü arma değiştirdi
    11. Sivas'taki trafik kazası güvenlik..
    12. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tebrik..
    13. Ata, Ilıca’dan coşkuyla selamlanacak
    14. Hırvatistan'da Devlet Varlıkları..
    15. 15 Temmuz Şehitleri için Alaplı’da..
    16. Sivasspor'un Bolu kampı
    17. 15 TemmuzDemokrasi ve Milli Birlik..
    18. Sinop'ta trafik kazası: 4 yaralı
    19. Stevia şekeri | Hiçbir zararı..
    20. TTB, TMMOB, EĞİTİM-SEN ve diğerleri;..
    Anlaşma sağlanamadı! Fenerbahçe'de flaş ayrılık
    Anlaşma sağlanamadı! Fenerbahçe'de flaş ayrılık
    İşte Adnan Oktar çetesinin FETÖ benzeri örgüt yapısı!
    İşte Adnan Oktar çetesinin FETÖ benzeri örgüt yapısı!
    ABD bunu konuşuyor... Pence'ten tepki çeken ziyaret!
    ABD bunu konuşuyor... Pence'ten tepki çeken ziyaret!
    100 milyarlık faturanın bedelini ödeyecekler
    100 milyarlık faturanın bedelini ödeyecekler
    Şifa kaynağı 10 kaplıca
    Şifa kaynağı 10 kaplıca

    Günün Karikatürü

    14 Temmuz 2019
    ABD'nin savunma bütçesinde 'Türkiye' ayrıntısı!
    ABD'nin savunma bütçesinde 'Türkiye' ayrıntısı!
    MediaMarkt’tan “Büyük Yaz Kampanyası”
    MediaMarkt’tan “Büyük Yaz Kampanyası”