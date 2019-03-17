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Vali ali arslantaş ve eşi şehit aileleri ve gazileri evlerinde ziyaret etti

“18 Mart Şehitleri Anma Günü” etkinlikleri kapsamında Erzincan Valisi Ali Arslantaş ve Eşi Hatice Arslantaş, Erzincan’da ikamet eden şehit aileleri ve gazileri ziyaret ederek, istek ve taleplerini dinlediler.

17 Mart 2019 Pazar 13:25
Vali ali arslantaş ve eşi şehit aileleri ve gazileri evlerinde ziyaret etti

“18 Mart Şehitleri Anma Günü” etkinlikleri kapsamında Erzincan Valisi Ali Arslantaş ve Eşi Hatice Arslantaş, Erzincan’da ikamet eden şehit aileleri ve gazileri ziyaret ederek, istek ve taleplerini dinlediler.


Gerçekleştirilen ziyaretlerde Vali Ali Arslantaş ve Eşi Hatice Arslantaş’a, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Muhammer Doğan, İl Müftüsü Mehmet Emin Çetin ve Şehit Aileleri Derneği Başkanı Özer Kılıç eşlik etti.


İlk olarak 22 Nisan 1993 yılında Diyarbakır ilinde Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) mensuplarınca yapılan hain saldırıda şehit düşen Alihan Han Öğretmen’in eşi Hanım Han’ı ziyaret eden Vali Arslantaş, Eşi Hatice Arslantaş ve beraberindeki heyet, daha sonra 29 Ocak 2016 yılında Diyarbakır’ın Sur ilçesinde operasyonlar sırasında Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) mensuplarınca yapılan hain saldırıda şehit düşen Jandarma Astsubay Başçavuş Tamer Meriç’in annesi Salehe Meriç’i, ardından 15 Ağustos 2016 yılında Diyarbakır’da Şehit Emniyet Amiri Murat Uçar Bölge Denetleme İstasyonuna Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) mensuplarınca bomba yüklü araçla düzenlenen hain saldırıda şehit olan polis memuru Salih Zengin’in annesi Saime Yeter’i ve 2016 yılında Mardin Nusaybin’de bina operasyonu sırasında Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) mensuplarınca haince vurularak, ağır yaralanan ve tedavisi devam eden Gazi Mustafa Çatma’yı ziyaret ederek, istek ve taleplerini dinlediler.


Ziyaretlerinde şehit aileleri ile sohbet ederek, onlarla yakından ilgilenen Vali Arslantaş, Eşi Hatice Arslantaş ve beraberindeki heyet tüm şehitler için dua ettiler.


Vali Arslantaş ziyaretleri kapsamında yaptığı konuşmada, vatanın bölünmez bütünlüğü, milletin birlik ve beraberliği için canlarını feda eden tüm kahramanları rahmet, minnet ve şükranla andığını belirterek, şehitlerin emaneti olan değerli ailelerine sahip çıkmak onların acılarını, üzüntülerini ve sorunlarını paylaşmanın bizlerin üzerine düşen milli bir görev, görevin ötesinde de bir vefa borcu olduğunu ifade etti.

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Haber Tarihi: 17 Mart 2019 Pazar 13:25
  1. doğa

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