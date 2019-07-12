Vali Aktaş Yaralı Bekçileri Hastanede Ziyaret etti Şırnak Valisi Mehmet Aktaş Cizre’de PKK’lıların bekçilere yönelik gerçekleştirdiği bombalı saldırı sonucu hafif şekilde yaralanan bekçileri hastanede ziyaret etti.

Şırnak Valisi Mehmet Aktaş Cizre’de PKK’lıların bekçilere yönelik gerçekleştirdiği bombalı saldırı sonucu hafif şekilde yaralanan bekçileri hastanede ziyaret etti.

Cizre’de dün gece saat 22.00 sularında Nusaybin Caddesi Cumhuriyet Parkında devriye gezen mahalle bekçilerine yönelik el yapımı patlayıcı ile saldırı düzenlendi. Cumhuriyet Parkında bulunan bankının altına poşet içinde konulan bomba bekçilerin banka yaklaştığı esnada patladı. Meydana gelen patlamada dört bekçi hafif şekilde yaralandı. Yaralı bekçiler olay yerine sevk edilen ambulanslarla Cizre Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Bekçilere yönelik gerçekleşen saldırının ardından Şırnak Valisi Mehmet Aktaş, İl Emniyet Müdürü ve İl Jandarma Alay Komutanı ile birlikte Cizre’ye geldi. Yaralı bekçileri hastanede ziyaret eden Aktaş, daha sonra olayın yaşandığı yerde incelemelerde bulunup yetkililerden bilgi aldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.