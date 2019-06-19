Vali Aktaş sel felaketi yaşayan köyleri ziyaret etti Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, dün akşam yağan aşırı yağıştan etkilenen Ürgüp ilçesine bağlı Mazı Köyü ve Derinkuyu İlçesine bağlı Güneyce Köyünde incelemelerde bulundu.

Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, dün akşam yağan aşırı yağıştan etkilenen Ürgüp ilçesine bağlı Mazı Köyü ve Derinkuyu İlçesine bağlı Güneyce Köyünde incelemelerde bulundu.

Vali İlhami Aktaş, 18 Haziran 2019 Salı günü Ürgüp ilçesine bağlı Mazı Köyü ve Derinkuyu İlçesine bağlı Güneyce Köyünde etkili olan aşırı yağışların taşkınlara neden olması üzerine selden etkilenen arazilerde ve yerleşim yerlerinde inceleme yaparak, yetkililerden bilgiler aldı. Vali Aktaş, “Aşırı yağışlardan zarar gören tüm köylerimizde; Kaymakamlıklarımız, Tarım Müdürlüklerimiz, İl Özel İdaremiz, Jandarma ve AFAD Ekiplerinin gerekli inceleme ve çalışmaları yapmaktadır” dedi.

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