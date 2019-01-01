Vali Akın, yeni yıla nöbette çalışanlarla girdi

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Valisi İbrahim Akın, yeni yıla görevi başında giren polis ve acil sağlık hizmetleri çalışanlarını ziyaret etti.

Merkez Ahi Polis Merkezi Amirliğini ziyaret eden Vali Akın, İl Emniyet Müdürü İsmail Hakkı Akyüz tarafından karşılandı. Burada emniyet teşkilatı mensuplarının yeni yılını kutlayan Akın, polislik mesleğinin önemine işaret ederek personele çalışmalarında başarı diledi.

112 Acil Çağrı Merkezi ve 3 Nolu Merkez Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonunu ziyaret eden Vali Akın, nöbet tutan sağlık görevlilerinin yeni yılını tebrik ederek, çalışmaları hakkında bilgi aldı. İl Sağlık Müdürü Suat Türkoğlu ve 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Selim Yılmaz’dan çalışmaları ve merkeze düşen çağrılar hakkında brifing alan Akın, personele çalışmalarında kolaylıklar diledi.

Vali Akın, ziyaretleri sonrasında yaptığı açıklamada, halkın huzuru, sağlığı ve güvenliği için ailelerinden uzak bir şekilde çalışıp yeni yıla giren personele moral vermek amacıyla kurumları ziyaret ettiğini belirterek, 2019’un sağlık, mutluluk ve başarı getirmesi dileğinde bulundu.

- Görevi başındaki çalışanlara tatlı ikramı



Öte yandan, Kırşehir Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci ve AK Parti Kırşehir Milletvekili Mustafa Kendirli de yeni yıla nöbet tutarak giren askerler ve itfaiye erleriyle zabıta görevlilerini ziyaret ederek yeni yıllarını kutladı.

Bahçeci ve Kendirli, Kırşehir Jandarma Komutanlığı, Kırşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ve Zabıta Müdürlüğü ziyaretlerinde tatlı ikramında bulundu.