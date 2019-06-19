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Vali Akın, yapımları devam eden okul inşaatı alanlarında inceleme yaptı

Kırşehir Valisi İbrahim Akın, yapımları devam eden okul inşaatı alanlarında incelemede bulundu.

19 Haziran 2019 Çarşamba 10:21
Vali Akın, yapımları devam eden okul inşaatı alanlarında inceleme yaptı

Kırşehir Valisi İbrahim Akın, yapımları devam eden okul inşaatı alanlarında incelemede bulundu.


Cumhuriyet İlk ve Orta Okulu inşaatlarında incelemelerde bulunan Vali İbrahim Akın, yapımında sona gelinen 30 Ağustos Zafer İlkokulunda da incelemelerde bulunarak çalışmaları yerinde gördü.



İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Kurtuluş Yılmaz ve ilgili birim amirlerinin de eşlik ettiği incelemelerdekonuşan Vali Akın, okul binalarının eğitimdeki önemine dikkat çekerek amaçlarının Kırşehir’de eğitim kalitesini daha da yukarılara çıkarmak olduğunu söyledi.



Öğrencileri bilgili, donanımlı, gelişen teknolojiye ayak uyduran bir şekilde geleceğe hazırlamada okulların fiziki yapılarının da önemli olduğunu belirten Vali Akın, “Yeni yapılan veya yenilenen okul binalarıyla ya da eğitim alanında yürüttüğümüz diğer çalışmalarla ilimizin eğitim kalitesini daha da yükseltme gayretindeyiz."dedi.

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Haber Tarihi: 19 Haziran 2019 Çarşamba 10:21
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