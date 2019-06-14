Vali Akın, Sıdıklı Köyünde karne dağıtım törenine katıldı

Kırşehir Valisi İbrahim Akın, 2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı sonu karne törenine Sıdıklı Köyünde katıldı.

Vali Akın, 2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılının sona ermesi nedeniyle Sıdıklı İlkokulunda öğrencilere karnelerini dağıttı.

Sınıflarda öğrencilere karnelerini dağıtan ve öğrencilere çeşitli nasihatlarda bulunan Vali İbrahim Akın, öğrencilerden yaz tatilinde bol bol kitap okuyarak tatili iyi değerlendirmelerini istedi.

Öğrencilere hedeflerini soran ve bu hedeflere ulaşmak için emek verip gayret etmek gerektiğini belirten Vali Akın, “Kırşehir genelinde toplam 233 okulda 44 bin 397 öğrencimiz karne alıyor. Öğrencilerimiz yaz tatilini iyi değerlendirerek hem bedenen hem de ruhen dinlenmeli ve gelecek sezona zinde başlamalıdır. Ülkemizin gelecekteki yöneticileri olan çocuklarımız, ileride bizlerin yerine geçecekler. Öğrencilerimizi geleceğe ne kadar iyi hazırlarsak, ülkemizin geleceği de o kadar iyi olur.” dedi.

Karne dağıtım programı, Vali Akın ve beraberindekiler tarafından öğrencilere karnelerinin verilmesi ile sona erdi.