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Vali Akın, Kırşehir Belediyesporlu futbolcularla bir araya geldi

Kırşehir Valisi İbrahim Akın, Kırşehir Belediyespor, futbolcuları ve teknik ekibi ile bir araya geldi.

22 Mart 2019 Cuma 15:21
Vali Akın, Kırşehir Belediyesporlu futbolcularla bir araya geldi

Kırşehir Valisi İbrahim Akın, Kırşehir Belediyespor, futbolcuları ve teknik ekibi ile bir araya geldi.


Vali Akın, tarafından düzenlenen moral yemeğine; Milletvekili Mustafa Kendirli, İl Emniyet Müdürü İsmail Hakkı Akyüz, İl Jandarma KomutanıAlb. Ferhat Kuran, Kulüp Başkanı Veli Şahin, Kırşehir Belediyespor futbolcuları ve teknik ekip katıldı.



Grubunda şampiyonluk mücadelesi veren Kırşehir Belediyesporlu futbolculara sezonun kritik dönemine girdikleri süreçte moral yemeği vererek takımı motive etmek istediklerini söyleyen Vali Akın, "3. Ligde grubunda lider durumunda olan takımımıza her türlü desteği vermekteyiz. Bugün de sezonun son haftalarına girerken sizlerle bir arada olmak, moral vermek istedik. Yeni Altındağ Belediyespor ile önemli bir maç oynacaksınız. Bu maçı ve kalan diğer maçları kazanacağınıza eminiz. Kırşehirli taraftarlarımız da sizleri centilmence desteklemeye devam edecektir."dedi.



Milletvekili Mustafa Kendirli isekonuşmasında, şehir takımının inançlı şekilde yolunda devam edeceğine inandığını söyledi.



Kırşehir Belediyespor, kulüp başkanı Veli Şahin’in yaptığı takım bilgilendirmesinin ardından program futbolcularla sohbet ve galibiyet sözü alınmasıyla sona erdi.

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Haber Tarihi: 22 Mart 2019 Cuma 15:21
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