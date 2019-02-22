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Vali Akın, Kaman ilçe yatırımlarını yerinde inceledi

Kırşehir Valisi İbrahim Akın, Kaman ilçesinde yapımları devam eden yatırımları yerinde inceledi.

22 Şubat 2019 Cuma 12:55
Vali Akın, Kaman ilçe yatırımlarını yerinde inceledi

Kırşehir Valisi İbrahim Akın, Kaman ilçesinde yapımları devam eden yatırımları yerinde inceledi.


İlçe Kaymakamı Murat Girgin’in de eşlik ettiği incelemelerde ilçe kurum müdürlerinden yatırımlar hakkında bilgiler alan Vali Akın, ardından Savcılı Büyükoba Köyüne geçerek Orman Genel Müdürlüğü tarafından oluşturulan gelir getirici proje kapsamında dikilen Ceviz Ağaçlandırma sahasında ve KOP tarafından desteklenen sera projesinde incelemelerde bulundu. Savcılı Büyükoba Köyü ziyaretinde Muhtar Üçler Yiğit’ten köy ve köylüler hakkında bilgiler alan Vali İbrahim Akın, ziyareti sırasında yaptığı konuşmada, Kaman’da yapılan yatırımları önemsediklerini, Kaman’ı daha gelişmiş, daha yaşanabilir, daha yeşil ve daha modern bir ilçe haline getirmek için önemli çalışmalar yürüttüklerini söyledi. İlçelere yaptıkları ziyaretlerde yatırımları yerinde görerek ilçede yaşayan vatandaştan bilgi alarak sorunlarını dinlediklerini ifade eden Vali İbrahim Akın, “Kaman’da yaşayan vatandaşlarımızın büyük çoğunluğu geçimini tarım ve hayvancılıktan sağlamaktadır. Devletimiz de Kaman’da bu yönde önemli yatırımlar yapmaktadır. Orman Genel Müdürlüğü tarafından ilçemize bağlı Savcılı Büyükoba Köyünde 900 dönüm araziye ceviz fidesi dikildi. Bu ceviz fidanları belli bir süre devlet gözetiminde olduktan sonra 49 yıllığına ücretsiz olarak 2.5 dönüm parseller halinde vatandaşlarımıza tahsis edildi. Kaman Cevizi bir markadır ve Kaman’da cevizciliği geliştirmek adına önemli projeler yürütülmektedir. Yine, Savcılı Büyükoba Köyünde KOP tarafından desteklenen, Örtüaltı Sebze Yetiştiriciliği ve Kontrollü Üretim Projesi kapsamında 11 adet sera çiftçilerimize verildi. Seralarda, erken hasat amacıyla Mart ayından itibaren sebze üretimine başlanacak ve böylelikle piyasaya sebze üretimi sağlanacak. Yapılan bütün bu çalışmaların amacı Kaman’da vatandaşlarımıza hizmetin en iyisini vermektir. Devletimizin sunduğu imkanları vatandaşlarımıza en iyi ve en verimli şekilde ulaştırma gayretindeyiz” dedi.


Vali Akın, ilçe ziyaretini istişare yaparak tamamladı.

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Haber Tarihi: 22 Şubat 2019 Cuma 12:55
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