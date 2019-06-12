Vali Akın, halk gününde vatandaşı dinledi Her ayın ilk haftasında düzenli olarak gerçekleştirilen Halk Toplantısı, Kırşehir Valisi İbrahim Akın başkanlığında yapıldı.

Her ayın ilk haftasında düzenli olarak gerçekleştirilen Halk Toplantısı, Kırşehir Valisi İbrahim Akın başkanlığında yapıldı.

Valilik Toplantı Salonunda yapılan toplantıya Vali Akın’ın yanı sıra Vali Yardımcısı Bünyamin Yıldız, ilgili kurum amirleri ve müracaat sahibi vatandaşlar katıldı.



Toplantıda vatandaşların taleplerini ve sorunlarını dinleyen Vali İbrahim Akın, vatandaşlarımızın sorunlarının imkanlar doğrultusunda ve en kısa sürede çözüme kavuşturulması için ilgili kurum amirlerine gereken talimatları vermesinin ardından sonra erdi.

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