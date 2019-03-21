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Vali Akın, "Down Sendromlu çocuklar, uygun eğitimle topluma kazandırılır"

Kırşehir Valisi İbrahim Akın, Down Sendromlu çocukların uygun eğitim programları ile topluma kazandırılacağını söyledi.

21 Mart 2019 Perşembe 12:55
Vali Akın, "Down Sendromlu çocuklar, uygun eğitimle topluma kazandırılır"

Kırşehir Valisi İbrahim Akın, Down Sendromlu çocukların uygun eğitim programları ile topluma kazandırılacağını söyledi.


Dünya Down Sendromlular günü nedeniyle Kırşehir’de Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ramazan Baykara, Kırşehir Bedensel Engelliler Derneği Başkanı Servet Avkapan, Engelsiz Yaşam Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdür Yardımcısı Halil İbrahim Ak ve Down Sendromlu bir gurup Vali İbrahim Akın’ı ziyaret etti.



Down Sendromlu kişileri uygun eğitim programları ile toplum hayatına ayak uydurabileceklerini belirten Vali Akın, “Kırşehir’de engelli vatandaşlarımızla sık sık bir araya gelerek sorularını dinliyor, daha kolay bir hayat sürdürmeleri için gereken çalışmaları yapıyoruz. Devletimiz de onlara her türlü imkan ve desteği vermektedir. Özel çocuklarımızı büyük fedakarlıklarla büyüten ailelere de teşekkür ediyorum."dedi.



Ziyaret, İl Müdürü Baykara ve Kırşehir Bedensel Engelliler Derneği Başkanı Avkapan’ın bilgilendirmesi ile sona erdi.

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Haber Tarihi: 21 Mart 2019 Perşembe 12:55
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