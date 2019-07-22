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Vali Akın, Akçakent İlçesinde incelemelerde bulundu

Vali İbrahim Akın, Akçakent ilçesinde incelemelerde bulundu.

22 Temmuz 2019 Pazartesi 12:28
Vali Akın, Akçakent İlçesinde incelemelerde bulundu

Vali İbrahim Akın, Akçakent ilçesinde incelemelerde bulundu.


İnceleme ve ziyaretlerine şehit J.Uzm.Çvş. Yasin Baran’ın Akçakent ilçesi Polatlı Köyünde yer alan baba ocağını ziyaret ederek başlayan Vali Akın, şehidin ailesine devletimizin ve milletimizin şükranlarını ileterek Şehadet Belgesi verdi.



Şehit Ailesi ziyareti sonrası Akçakent Belediyesinegeçen Vali Akın, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri sonucunda göreve yeniden seçilen Belediye Başkanı Yılmaz Kılıç’a iade-i ziyarette bulunarak hayırlı olsun dileklerini iletti.



Akçakent İlçesi ziyareti sırasına konuşan Vali Akın, “Şehidimizin ailesini ziyaret ederek anne-babası ve kardeşlerine ’Şehadet Belgesini’ verdik. Şehitlerimizin kanlarıyla vatan kılınan bu topraklarda özgürce yaşamamızı şehitlerimize borçluyuz. Bu vesileyle, bütün şehitlerimize Allah’tan rahmet, yakınlarına da başsağlığı diliyorum. Ayrıca, Belediye Başkanlığı ile Akçakent Hükümet Konağını da ziyaret ederek ilçede yürütülen çalışmaları değerlendirme imkanı bulduk. İlçelerde devam eden yatırımların zamanında tamamlanması için yakından takip ediyoruz. Amacımız bütün ilçelerimizi olduğu gibi Akçakent’i de daha yaşanabilir, daha modern bir ilçe haline getirmek.” dedi.


Vali Akın’ın ziyareti Akçakent Kaymakamı Murat Karaloğlu’ndan ilçede yürütülen çalışmalar hakkında brifing alması ile sona erdi.

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Haber Tarihi: 22 Temmuz 2019 Pazartesi 12:28
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