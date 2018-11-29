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Vali Akbıyık'tan üs bölgesine ziyaret

29 Kasım 2018 Perşembe 20:36
Vali Akbıyık'tan üs bölgesine ziyaret

HAKKARİ (AA) - Hakkari Valisi İdris Akbıyık, Yüksekova ilçesindeki 3 bin 400 rakımlı İkiyaka Üs Bölgesi'ni ziyaret etti.

Valiliğin internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Akbıyık, beraberindeki protokol üyeleriyle gittiği karla kaplı üs bölgesinde asker ve güvenlik korucularıyla sohbet etti.

Askeri yetkililerden bölgeyle ilgili bilgi alan Akbıyık, gece gündüz demeden zorlu hava şartlarına rağmen teröristlere geçit vermeyen güvenlik güçlerine başarı diledi.

Haber Tarihi: 29 Kasım 2018 Perşembe 20:36
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