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Vali Akbıyık'tan "sınırın kahramanları"na ziyaret

Hakkari Valisi İdris Akbıyık, Irak sınırındaki Çukurca ilçesinde bulunan üs bölgelerinde sınır güvenliğini koruyan asker ve polisleri ziyaret etti- Vali Akbıyık:"Kahraman askerlerimiz vatanın, milletin huzuru için canla başla görev yapıyorlar. Bizler de onların sayesinde Hakkari'de ve ülkemizin diğer yerlerinde huzur içerisinde uyuyoruz"

24 Ocak 2019 Perşembe 12:36
Vali Akbıyık'tan "sınırın kahramanları"na ziyaret

HAKKARİ (AA) - Hakkari Valisi İdris Akbıyık, Hakkari'nin Irak sınırındaki Çukurca ilçesinde sınır güvenliğini sağlayan güvenlik güçlerini ziyaret etti.

Valiliğin internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, protokol üyeleri ile Çukurca ilçesine giden Akbıyık, 2 bin 172 rakımlı Dağbaşı Tepe Üs Bölgesi'ni ziyaret ederek, PKK'lı teröristlerin Irak'ın kuzeyinden ülke topraklarına geçişini engellemek amacıyla sınır nöbeti tutan askerlerle bir araya geldi.

Burada terör örgütüne yönelik başarılı çalışmalar yürüten askerlerle sohbet eden Vali Akbıyık, bölgeyle ilgili komutanlardan bilgi aldı.

"Şehit Sağlık Üstçavuş Mekan Şahin Operasyonu"nda şehit olan 8 asker için yapılan anıtı ziyaret ederek dua okuyan Akbıyık ve beraberindekiler, daha sonra sınırın sıfır noktasında bulunan Gerki ve Sancak tepeleri ile Çakıllı ve 49 Nolu Hudut Taşı Üs bölgelerinde görevli asker ve özel harekat polislerini ziyaret etti, görevlerinde başarı diledi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İdris Akbıyık, Irak sınırındaki Çukurca ilçesinde sınıra sıfır noktada bulunan 5-6 üs bölgesini ziyaret ettiklerini belirtti.

Sınırı koruyan güvenlik güçleri ile bir araya geldiklerini aktaran Akbıyık, "Kahraman askerlerimiz vatanın, milletin huzuru için canla başla görev yapıyorlar. Bizler de onların sayesinde Hakkari'de ve ülkemizin diğer yerlerinde huzur içerisinde uyuyoruz. Hepsine teşekkür ediyor, görevlerinde başarılar diliyorum." ifadesini kullandı.

Vali Akbıyık'a ziyaretlerinde, Yüksekova 3'üncü Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Metin Tokel, Çukurca Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Temel Ayca, Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ramazan Kendüzler, Çukurca 2'nci Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Mehmet Yasin Kalın, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Balık, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, İl Jandarma Komutan Vekili Albay Burhan Aydın ve Çukurca Emniyet Müdürü Oktay Kapsız eşlik etti.

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Haber Tarihi: 24 Ocak 2019 Perşembe 12:36
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