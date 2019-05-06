Vali Akbıyık’tan Ramazan ayı mesajı

Hakkari Valisi İdris Akbıyık, Ramazan ayı nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Vali Akbıyık, yayımladığı mesajda, “Bereketin, bolluğun ve paylaşımın yoğun şekilde yaşandığı, yılın en hayırlı ayı olarak büyük özlemle beklediğimiz Ramazan ayına bir kez daha erişmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Derin bir manevi iklimi teneffüs edeceğimiz, on bir ayın sultanı Ramazan ayının gelmesi ile dinimizde ve kültürümüzde büyük bir yere sahip yardımlaşma ve paylaşma konularındaki hassasiyet daha da artmaktadır. Ramazan; paylaşmak, paylaşarak çoğalmak demektir. Hiç şüphesiz Ramazan ayının manevî atmosferi, yapılan yardımları da bereketlendirmektedir. Bu mübarek ayda bizlere düşen görev yardımlaşmanın ve dayanışmanın güzelliğini en iyi şekilde yaşayıp yaşatmaktır. ‘İnsanların en hayırlısı insanlara faydalı olandır.’ Hadis-i Şerif’inin rehberliğinde, elimizden geldiği kadar çevreye karşı duyarlı olmalı, aç olanı doyurmalı, dertli olana derman olmalı, yardıma muhtaç olana yardım elini uzatmalıyız. Yoksul kardeşlerimizin yaralarını sarmak; zengin fakir, genç yaşlı demeden aynı sofraya oturmak, milletimizin birliğini daha da güçlendirecektir. Bu duygu ve düşüncelerle Hakkârili hemşehrilerimizin Ramazan-ı Şerif’ini en içten dileklerimle tebrik ediyor, bu mübarek ayın İslam âlemi ve tüm insanlık için sevgi, barış, kardeşlik ve huzura vesile olmasını temenni ediyorum" dedi.