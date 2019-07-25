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Vali Akbıyık’tan patlamada hayatını kaybeden Çelik’in ailesine taziye ziyareti

Hakkari valisi İdris Akbıyık, Şemdinli ilçesinde PKK’lı teröristlerce yola döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu hayatını kaybeden İlhami Çelik’in taziyesine katıldı.

25 Temmuz 2019 Perşembe 18:40
Vali Akbıyık’tan patlamada hayatını kaybeden Çelik’in ailesine taziye ziyareti

Hakkari valisi İdris Akbıyık, Şemdinli ilçesinde PKK’lı teröristlerce yola döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu hayatını kaybeden İlhami Çelik’in taziyesine katıldı.


Vali Akbıyık ve beraberindeki heyet, ilçeye bağlı Günyazı köyü Yeşilöz mezrasındaki camide taziyeleri kabul eden İlhami Çelik’in ailesine ve yakınlarına baş sağlığında bulundu. Taziye ziyaretinde Vali İdris Akbıyık aracılığıyla İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da, İlhami Çelik’in babasıyla telefonda görüşerek taziyelerini bildirdi.


Taziye ziyaretine İl Jandarma Komutanı Tuğgenaral Nuri Öztürk, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, Kaymakam Muhammet Fuat Türkman, Şemdinli Belediye Başkanı Tahir Saklı da katıldı.


Vali Akbıyık, Şemdinli Belediye Başkanı Tahir Saklı ve İlçe Kaymakamı Muhammet Fuat Türkman’ı makamlarında ziyaret ettikten sonra ilçeden ayrıldı.

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Haber Tarihi: 25 Temmuz 2019 Perşembe 18:40
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