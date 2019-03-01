Vali Akbıyık’tan Engelliler Koordinasyon Merkezine ziyaret

Hakkari Valisi İdris Akbıyık, Bedensel Engelliler Derneği Engelliler Koordinasyon Merkezini ziyaret ederek, engellilerle bir araya geldi.

Vali Akbıyık, beraberindeki İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk ve İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu ile ziyarette bulunduğu merkezde, Hakkâri Bedensel Engelliler Derneği Başkanı Mesut Keskin, Sümbül Engelliler Spor Kulübü Başkanı İlhan Ertuş, Berçelan İşitme Engelliler Spor Kulübü Başkanı Cahit Mollaosmanoğlu ve engelliler tarafından karşılandı.

Vali Akbıyık, Engelliler Koordinasyon Merkezi bünyesinde verilen ebru, giyim ve bilgisayar kurslarını dolaşarak, burada yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Burada bir araya geldiği engellilerle bir süre sohbet ederek onların sorun ve taleplerini dinleyen Vali Akbıyık, imkânlar nispetinde engellilere gereken desteğin verildiği, bundan sonra da verileceğini söyledi.