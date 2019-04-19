Vali Akbıyık’tan Berat Kandili mesajı

Hakkari Valisi İdris Akbıyık, Beraat Kandili nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Vali İdris Akbıyık, yayımladığı mesajda, "Ümmet-i Muhammed olarak, Şaban ayının içindeki tek kandil olan ve 15. gecesine tekabül eden Berat Kandili’ni idrak etmenin sevinci içerisindeyiz. Berat, kelime olarak Arapça’da ‘Temize çıkma, aklanma’ anlamlarında olup, bu gece ‘Rahmet Gecesi’ olarak da ifade edilmektedir. Adından da anlaşıldığı üzere bu Rahmet Gecesi’nin fazileti amel defterinin yazılmasından gelmektedir. Peygamberimiz Hazreti Muhammed (s.a.v), Berat Gecesinin fazilet ve önemini şöyle anlatmıştır, ‘Bu yıl içinde doğacak her çocuk, bu gece deftere geçirilir. Bu yıl içinde öleceklerin isimleri, bu gece özel deftere yazılır. Bu gece herkesin rızkı tertip olunur. Bu gece herkesin amelleri Allah-u Teâlâ’ya arz olunur.” Kur’an-ı Kerim’in Levh-i Mahfuz’dan dünya semasına toptan indirildiği bu gecenin amacı, günahlardan arınma ve Yüce Allah’ın rahmet ve mağfiretine ulaşmadır. Allah bu gecede ilahi rahmetini bol bol indirmekte, rızık ve şifa kapılarını sonuna kadar açarak kullarını sonsuz ikramlarına davet etmektedir. Bizleri bu rahmet gecesinin faziletine ulaştıran, yapacağımız ibadetler ile affolunmamıza vesile yaratan Rahmet ve merhamet sahibi Yüce Mevla’ya ne kadar şükretsek azdır. On bir ayın sultanı Ramazan-ı Şerif’in gelişini müjdeleyen bu gece; tüm samimiyetimizle günahlarımızdan af dileyip,ibadetlerimizde içtenlik göstererek, hayatımızda yeni kapıların aralanacağı Kutlu Nebi’nin ümmeti olarak bizleri amacımıza ulaştıracak bir vesiledir. Toplum olarak birlik ve beraberliğimizi perçinleyerek, rahmet kapılarını aralayan bu gecenin ümmetimiz için hayırlara vesile olmasını, halkımıza huzur ve selamet getirerek milletimizin kardeşlik bağlarını güçlendirmesini temenni ediyor, tüm vatandaşlarımızın Berat Kandili’ni en içten dileklerimle kutluyorum” dedi.