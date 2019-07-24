Vali Akbıyık’tan Başsavcı Çınar’a ziyaret Hakkari Valisi İdris Akbıyık, yeni görevine başlayan Cumhuriyet Başsavcısı İsmet Çınar’ı makamında ziyaret etti.

Hakkari Valisi İdris Akbıyık, yeni görevine başlayan Cumhuriyet Başsavcısı İsmet Çınar’ı makamında ziyaret etti.

Vali İdris Akbıyık, Hâkim ve Savcılar Kurulu (HSK) 1. Dairesi tarafından yayınlanan "Adli ve İdari Yargı 2019 Yılı Ana Kararnamesi" ile Serik Cumhuriyet Başsavcılığı görevinden Hakkâri Cumhuriyet Başsavcılığına atanan İsmet Çınar’ı ziyaret ederek görevinin hayırlı olmasını dileyerek, bir süre sohbet etti.

Cumhuriyet Başsavcısı İsmet Çınar ise, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Vali İdris Akbıyık’a teşekkür etti.

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