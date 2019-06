Vali Akbıyık’tan ‘babalar günü’ mesajı

Hakkari Valisi İdris Akbıyık, ‘babalar günü’ nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Vali Akbıyık mesajında; "Milletimizin sahip olduğu sevgi, saygı, hoşgörü ve dayanışma gibi üstün değerlere dayanan güçlü aile yapısının anne ile birlikte temel yapı taşı olan babalar, aile bağlarının güçlenmesinde, toplumsal değerlerimizin korunmasında ve bu değerlerin kuşaktan kuşağa aktarılarak yaşatılmasında belirleyici bir rol üstlenmektedir. Güven ve sorumluluk duygularının en güzel örneklerini sergileyen babalarımız; sonsuz sevgi ve özveriyle aynı zamanda geleceğimize uzanan yolda rehberlik eden ilk öğreticilerimiz olmaktadır. Çocuklarını güvenli bir geleceğe hazırlamak için hiçbir fedakârlıktan çekinmeyen, onlara her zaman destek olan ve ailesinin mutluluğunu kendi mutluluğu sayan babalar vazgeçilmez değer ve hayat zenginliğimizdir. Hayatımızın her anında koca bir çınar gibi arkamızda duran ve vakur duruşuyla bizleri onurlandıran babalarımızın, sadece bu özel günle sınırlı kalmadan yaşamımız süresince her zaman gönüllerini hoş tutmalı, onlara hayatlarının her anında en değerli varlıklarımız olduklarını hissettirmeliyiz. Bu nedenle vefa duygusunun ve inançlarımızın gereği olarak babalarımıza saygı ve sevgimizi en güzel şekilde göstermeliyiz” dedi.

“Devletimize, milletimize, toplumumuza ve tüm insanlığa yararlı bireyler olarak yetişmemiz, babalarımızın bizlerden en önemli beklentisidir” diyen Vali Akbıyık, “Bu haklı beklentiyi karşılayabilmek için var gücümüzle çalışmalı ve bu sayede onların bizlerle gurur duymasını sağlamalıyız. Bu duygu ve düşüncelerle; yaşamımızın her anında varlıklarıyla bizlere güç veren, başta bin bir emekle yetiştirdikleri değerli evlatlarını, aziz vatanımızın bekası için feda eden şehit babaları olmak üzere, tüm babaların ‘Babalar Günü’nü en içten duygularımla kutluyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum” ifadelerine yer verdi.