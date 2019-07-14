0553 313 94 23

Vali Akbıyık’tan 15 Temmuz mesajı

Hakkari Valisi İdris Akbıyık, 15 Temmuz 2016 tarihinde meydana gelen hain darbe girişimi nedeniyle bir mesaj yayımladı.

14 Temmuz 2019 Pazar 14:30
Vali Akbıyık’tan 15 Temmuz mesajı

Hakkari Valisi İdris Akbıyık, 15 Temmuz 2016 tarihinde meydana gelen hain darbe girişimi nedeniyle bir mesaj yayımladı.


Hakkari Valisi İdris Akbıyık mesajında, "Bugün, 15 Temmuz 2016 tarihinde aziz milletimizin iradesine yönelik Fethullahçı Terör Örgütü mensuplarınca gerçekleştirilen hain silahlı darbe girişiminin bozguna uğratılmasının ve dolayısıyla tarihimizin en önemli dönüm noktalarından birisinin yıldönümüdür. Milletçe bu destansı direnişin gurur ve coşkusunu hep birlikte yaşıyoruz. Bu şanlı mücadelede kalpleri iman ve ülke sevgisiyle dolu olarak vatan, millet, bayrak, istiklal ve diğer bütün mukaddes değerleri uğruna gözlerini kırpmadan canlarını feda eden aziz şehitlerimizi bir kez daha sonsuz minnet, şükran ve rahmetle anıyorum” dedi.


15 Temmuz’un Türk Milletinin karşısına çıkan tüm engelleri milli birlik ve beraberlik içerisinde, kardeşlik ruhuyla, büyük bir inanç, azim ve kararlılıkla aşmasının somut bir ifadesi olduğunu belirten Vali Akbıyık, “Şüphesiz ki Türk Milletini tarih boyunca payidar kılan yüce değerler, şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da bu ve benzer badireleri aşmamızı sağlayacaktır.


Yöntemleri ne olursa olsun, kullandıkları piyonlar kim olursa olsun hiç kimse, vatanımızın bütünlüğünün ve milletimizin birliğinin bozulmasına dair kötü emellerine asla kavuşamayacaktır. Milletimizin 15 Temmuz gecesi tüm farklılıklarını geride bırakarak tek millet, tek bayrak, tek vatan ve tek devlet ilkeleri etrafında birleşerek yaptığı kahramanlıklar yaşadığımız badireleri atlatmamızda ve istikbale yürüyüşümüzde bizlere ilham kaynağı olmaya devam edecektir. Bu duygu ve düşüncelerle, 15 Temmuz’un yıl dönümünde bizlere istiklalimizi ve istikbalimizi sağlayan cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve kahraman silah arkadaşları ile 15 Temmuz şehitleri başta olmak üzere bu toprakları vatan yapan aziz şehitlerimizi ve aramızdan ayrılan kahraman gazilerimizi bir kez daha sonsuz rahmet ve saygıyla yâd ediyor, yaşayan gazilerimize sağlık, mutluluk içinde bir hayat temenni ediyorum” ifadelerine yer verdi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 14 Temmuz 2019 Pazar 14:30
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Milletvekili Fırat’ın 15 Temmuz mesajı
    1. Milletvekili Fırat’ın 15 Temmuz mesajı
    2. Genç polis memurunun vefatı..
    3. Atatürk Havalimanı’nda 15 Temmuz için..
    4. Tedavi gören asker şehit oldu
    5. Aydın’a sağanak yağış uyarısı
    6. Denizlispor'un hazırlık maçları..
    7. Sultangazi’de akaryakıt istasyonu..
    8. İmamoğlu'nun paçavraları Eygi'ye..
    9. Mardin'de 7 kilo patlayıcı madde ele..
    10. Suriye sınırına askeri sevkiyat devam..
    11. Süper Lig'de fikstür çekim tarihi..
    12. Teröristlerin saldırıda kullanmayı..
    13. "Eski sistemden medet umanların PKK'ya..
    14. 15 Temmuz anısına Türkiye-Sırbistan..
    15. Bitlis'te cinsel taciz iddiasıyla..
    16. FETÖ'cü hainlere 127 milyon liralık..
    17. Öğrencilerin piknik keyfi
    18. Milletvekili Taşdoğan’dan 15 Temmuz..
    19. Rusya'dan kritik S-400 açıklaması!..
    20. TOKİ bölgesinde 50 metre genişliğinde..
    21. Yavuzeli’de doğal sebzeler beklenen..
    22. İBB eski Genel Sekreterinden..
    23. FETÖ firarisi konteyner evde yakalandı
    24. Suriye sınırına askeri sevkiyat
    25. Baro Başkanı Han’dan 15 Temmuz mesajı
    26. Bakan Kasapoğlu’ndan Nazmiye..
    27. 15 Temmuz Şahinbey’de yaşatılıyor
    28. Akif’ten kahreden haber
    29. ASKON heyetinden vefat eden iş..
    30. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik..
    Yeni partiyi güzelleyen anket: Seçmenin yaklaşık yüzde 50'si...
    Yeni partiyi güzelleyen anket: Seçmenin yaklaşık yüzde 50'si...
    Doğu Akdeniz'de neler oluyor?
    Doğu Akdeniz'de neler oluyor?
    Şevket Eygi'ye son görev
    Şevket Eygi'ye son görev
    Abdullah Gül'den yeni parti sorusuna cevap
    Abdullah Gül'den yeni parti sorusuna cevap
    Sadece sabahları 1 bardak içerek bağırsaklarınızdaki zehirlerden kurtulun
    Sadece sabahları 1 bardak içerek bağırsaklarınızdaki zehirlerden kurtulun

    Günün Karikatürü

    14 Temmuz 2019
    Siyasi parti liderlerinden Mehmet Şevket Eygi mesajı
    Siyasi parti liderlerinden Mehmet Şevket Eygi mesajı
    Ve 6284 delindi!
    Ve 6284 delindi!