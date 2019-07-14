Vali Akbıyık’tan 15 Temmuz mesajı

Hakkari Valisi İdris Akbıyık, 15 Temmuz 2016 tarihinde meydana gelen hain darbe girişimi nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Hakkari Valisi İdris Akbıyık mesajında, "Bugün, 15 Temmuz 2016 tarihinde aziz milletimizin iradesine yönelik Fethullahçı Terör Örgütü mensuplarınca gerçekleştirilen hain silahlı darbe girişiminin bozguna uğratılmasının ve dolayısıyla tarihimizin en önemli dönüm noktalarından birisinin yıldönümüdür. Milletçe bu destansı direnişin gurur ve coşkusunu hep birlikte yaşıyoruz. Bu şanlı mücadelede kalpleri iman ve ülke sevgisiyle dolu olarak vatan, millet, bayrak, istiklal ve diğer bütün mukaddes değerleri uğruna gözlerini kırpmadan canlarını feda eden aziz şehitlerimizi bir kez daha sonsuz minnet, şükran ve rahmetle anıyorum” dedi.

15 Temmuz’un Türk Milletinin karşısına çıkan tüm engelleri milli birlik ve beraberlik içerisinde, kardeşlik ruhuyla, büyük bir inanç, azim ve kararlılıkla aşmasının somut bir ifadesi olduğunu belirten Vali Akbıyık, “Şüphesiz ki Türk Milletini tarih boyunca payidar kılan yüce değerler, şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da bu ve benzer badireleri aşmamızı sağlayacaktır.

Yöntemleri ne olursa olsun, kullandıkları piyonlar kim olursa olsun hiç kimse, vatanımızın bütünlüğünün ve milletimizin birliğinin bozulmasına dair kötü emellerine asla kavuşamayacaktır. Milletimizin 15 Temmuz gecesi tüm farklılıklarını geride bırakarak tek millet, tek bayrak, tek vatan ve tek devlet ilkeleri etrafında birleşerek yaptığı kahramanlıklar yaşadığımız badireleri atlatmamızda ve istikbale yürüyüşümüzde bizlere ilham kaynağı olmaya devam edecektir. Bu duygu ve düşüncelerle, 15 Temmuz’un yıl dönümünde bizlere istiklalimizi ve istikbalimizi sağlayan cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve kahraman silah arkadaşları ile 15 Temmuz şehitleri başta olmak üzere bu toprakları vatan yapan aziz şehitlerimizi ve aramızdan ayrılan kahraman gazilerimizi bir kez daha sonsuz rahmet ve saygıyla yâd ediyor, yaşayan gazilerimize sağlık, mutluluk içinde bir hayat temenni ediyorum” ifadelerine yer verdi.