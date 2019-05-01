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Vali Akbıyık’tan ‘1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’ mesajı

Hakkari Valisi İdris Akbıyık, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

01 Mayıs 2019 Çarşamba 09:15
Vali Akbıyık’tan ‘1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’ mesajı

Hakkari Valisi İdris Akbıyık, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.


Vali Akbıyk, yayımladığı mesajda, "Milletlerarası İşçi Kardeşliği Teşkilatı’nın 1889 yılında Paris Kongresi’nde ‘İşçilerin Ortak Bayramı’ olarak kabul edilen 1 Mayıs, dünyada olduğu gibi ülkemizde de herkes tarafından kutlanmaktadır. Ülkemizde 1923 yılında ilk kez resmi olarak kutlanmasına rağmen bu kutlamalar belli aralıklarla sekteye uğramıştır. Milli Güvenlik Konseyi tarafından 12 Eylül döneminde resmi tatil olmaktan çıkarılan 1 Mayıs, 2009 yılında ‘Emek ve Dayanışma Günü’ olarak tekrar resmi tatil ilan edilmiştir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nde 1 Mayıs artık sorun ve kargaşanın yaşandığı bir gün olarak değil; çalışma hayatındaki sorunların tümüyle masaya yatırıldığı, dile getirilen bütün çözüm önerilerinin ve taleplerin değerlendirildiği bir anlayışla, birlik ve beraberlik içinde kutlanmaktadır. Milletimizin geleceğe refahla bakabilmesi için alın teri döken emekçilerimizin; maden ocaklarından atölyelere, tarlalardan fabrikalara uzanan fedakârlık öykülerini ülkemizin kalkınması için bir alt yapı olarak görmekte ve bu doğrultuda adımlar atmaktayız. Şüphesiz bu öyküleri ilmek ilmek işleyen ilimizin emek kahramanları da yarınlarımızın inşası için gerekli olan inanç ve azmi en büyük ölçüde göstermektedir. Sizlerden aldığımız bu azmin bizlerde uyandırdığı sorumluluk ile emekçimizin alnındaki ter kurumadan hakkını alması, insan onuruna yaraşır şekilde yaşaması ve çalışma hayatında karşılaşacağı risklerin en aza indirilmesi için gerekli hassasiyeti ve önemi göstermekteyiz. Adaletli, katılımcı, uzlaşmacı ve teşvik edici bir bakış açısıyla işçi kardeşlerimizin emeğini korumakta ve sendikal hareketlerinin destekçisi olmaya devam etmekteyiz. Ülkemizin büyümesi, ilerlemesi ve hedeflerine ulaşmasında önemli pay sahibi olan Hakkâri halkının ve özellikle işçi kardeşlerimizin; tüm dünyada birlik, dayanışma ve haksızlıklarla mücadele günü olarak kutlanan, demokratik ve barışçı yollarla hak aramanın simgesi olan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü kutluyorum" dedi.

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Haber Tarihi: 01 Mayıs 2019 Çarşamba 09:15
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